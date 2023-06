HomeKit-Spezialist Eve wird verkauft

Die Münchner Firma Eve Systems, die auch in den USA aktiv ist, wird künftig Teil der Smart-Home-Abteilung des schwedisch-schweizerischen Technologiekonzerns ABB (früher ASEA Brown Boveri). Das kündigten ABB und Eve am Montag an. "Durch die Transaktion wird ABB zu einem führenden Anbieter von Smart-Home-Produkten, die auf Matter und Thread als neue Standards für Interoperabilität und Drahtloskonnektivität basieren", erklärten die Firmen. Zu den finanziellen Details der Transaktion machten sie keine Angaben.

Von Elgato zu Eve zu ABB

Eve Systems ist in Europa und den USA aktiv und ging aus der 1992 von Markus Fest (anfangs unter anderem Namen) gegründeten Firma Elgato hervor, die einst vor allem für seine Mac-TV-Tuner bekannt war. Die Marke Elgato wurde später an Corsair abgegeben, wo inzwischen erfolgreich Gaming- und Streamingprodukte darunter laufen. Eve Systems konzentriert sich seither auf Smart-Home-Technik, anfangs nur für Apples HomeKit. Dank Matter erhofft es sich, in weitere Märkte vorzudringen, was womöglich auch Aufkäufer ABB interessant gefunden hat.

Eve Systems soll laut Mitteilung künftig als "unabhängig geführte Marke" innerhalb des Portfolios "Home Automation Solutions" bei ABB geführt werden, das wiederum zum Portfolio "Building and Home Automation Solutions" der Abteilung Smart Buildings gehört. Die wiederum ist Teil des Geschäftsbereiches "Elektrifizierung" von ABB. Die neue Marke soll es ABB ermöglichen, "die sichere, intelligente und energieeffiziente Umrüstung von Wohnungen und Gebäuden schneller" umzusetzen. Was das für die Endkunden letztlich bedeutet, blieb zunächst unklar. Eve bietet ein breites Portfolio an HomeKit-Zubehör an – vom smarten Schalter über die Steckdose und die Lampe bis zum Rollo. All diese Komponenten dürften nach und nach Matter-bereit gemacht werden.

Eve-Chef: "Reputation und Expertise" von ABB

Eve-CEO Jerome Gackel sagte, man wolle als "führendes Unternehmen der Branche" unter dem Dach von ABB weiter wachsen – und dessen Reputation und Expertise nutzen, auch bei seiner internationalen Präsenz. "Die intelligente Nachrüstung von Gebäuden hat gerade erst begonnen, und wie alle bin auch ich gespannt darauf, das volle Potenzial dieser Technologien zu entfalten." Eve-Gründer Fest teilte mit, er sehe in der Übernahme eine "Bestätigung unserer bisherigen Erfolge".

Wer einen Blick auf ABBs aktuelles Portfolio wirft, findet derzeit alles von A wie Aluminium (mit Lösungen für Alu-Werke) bis hin zu Z wie Zement (gleiches für die Zementindustrie). Einen Überblick über den Bereich Building Solutions ist auf Deutsch hier zu finden. Eve wird künftig unter der Marke "Eve by ABB" auftreten.

