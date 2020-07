HomePod: Apple öffnet Siri-Lautsprecher für andere Streaming-Dienste

Der Siri-Lautsprecher HomePod unterstützt künftig auch Dritt-Streaming-Dienste. Nutzer erhalten dann die Option, selbst einen "primären Dienst" für "Musik, Podcasts und Hörbücher" festzulegen, wie eine Einstellung in der Beta von iOS 14 zeigt, die Apple offenbar serverseitig freigeschaltet hat. Bisher lässt sich dort nur Apple Music auswählen, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion des Betriebssystems berichten. Ob es künftig auch möglich sein wird, unterschiedliche Dienste für Musik, Podcasts und Hörbücher zu konfigurieren, bleibt vorerst offen.

Neue Cloud-API für Streaming-Dienste

Drittanbieter müssen sich speziell in das neue System integrieren, um dort dann als Streaming-Option für HomePods zu erscheinen. Die Unterstützung der "SiriKit Media Intents" auf dem Homepod geht nur in Absprache mit dem iPhone-Konzern. Die Integration von Dritt-Streaming-Diensten auf dem WLAN-Lautsprecher soll über eine neue Apple-Schnittstelle zur Cloud-Wiedergabe erfolgen.

Bislang unterstützt Apples Smart Speaker ausschließlich Apple Music. Über Siri lassen sich außerdem Radiosender wiedergeben. Streaming-Dienste wie Spotify oder Deezer kommen derzeit nur über einen Umweg auf HomePods: Per AirPlay lässt sich Spotify beispielsweise über ein iPhone an den Lautsprecher streamen. Künftig wird es möglich, dass der HomePod den Spotify-Stream direkt wiedergibt und die Steuerung per Sprachbefehl über Siri erlaubt.

Billigerer "HomePod mini" erwartet

iOS 14 soll Nutzern erstmals erlauben, eine eigene Standard-App für Browser und E-Mail festzulegen. Ob es künftig auch eine Option geben wird, einen anderen Standard-Musikdienst für Siri einzustellen, ist derzeit noch unklar. Zwar können Dritt-Dienste wie Spotify sich seit iOS 13 in Apples Sprachassistenzsystem auf dem iPhone integrieren, der Nutzer muss dem Wiedergabebefehl aber immer ein "mit Spotify" anhängen.

Der HomePod ist seit gut zwei Jahren auf dem Markt – in unveränderter Form. Seit längerem wird spekuliert, Apple plane die Einführung einer kleineren Version des Lautsprechers zu einem deutlich niedrigeren Preis. Jüngsten Berichten zufolge könnte ein neuer HomePod noch im laufenden Jahr vorgestellt werden.

(lbe)