HomePod: macOS soll einfache Stereo-Paar-Unterstützung bekommen

Wie Betatester von macOS 11.3 berichten, nimmt Apple in der kommenden Version von Big Sur eine wichtige Neuerung bei der Ansteuerung der hauseigenen Siri-Lautsprecher HomePod und HomePod mini vor. Hat man zwei der Geräte jeweils zu einem Stereopaar zusammengefasst, konnte man diese bislang nur in bestimmten Anwendungen wie der Musik-App sowie per AirPlay direkt ansprechen. Das war leidlich umständlich. Als Stereopaar-Systemlautsprecher konnte man die Geräte jedoch nicht festlegen. Mit der nächsten macOS-Version ändert sich das.

Noch nicht ganz perfekt

Dazu taucht das Stereopaar künftig im Kontrollzentrum als Ausgabemöglichkeit auf. Klickt man darauf, landen künftig alle Klänge auf den Smart-Speakern. Komplett umgesetzt ist die Funktion laut Angaben von 9to5Mac in der Beta allerdings nicht.

So werden Systemklänge offenbar nach wie vor lokal wiedergegeben und landen nicht auf den HomePods – ob das so gewollt ist und sich noch ändert, bleibt unklar. Apple hatte auch seine verbesserte lokale Streamingtechnik AirPlay 2 noch nicht für macOS umgesetzt. Diese steckt bislang nur in den eigenen Apps des Unternehmens, ist jedoch nicht systemweit verfügbar. Wie die Wiedergabe von Filmen in Apps, die nicht von Apple stammen, klingt, ist noch unklar – das System müsste dazu zeitliche Anpassungen vornehmen, damit Bild und Ton synchron laufen.

Weitere Neuerungen im Update

macOS 11.3 bringt laut Apple noch weitere Neuerungen. So soll es mehr Optionen zum Anpassen von Safari geben, neue Arten von Erweiterungen in dem Browser und die Unterstützung der Web-Speech-API. iPadOS-Apps können auf M1-Macs in einem größeren Fenster geöffnet werden und die Tastatursteuerung wird auch bei iOS-Programmen besser.

Die Erinnerungen-App erhält neue Sortiermöglichkeiten und Apple Music erhält eine neue Dauermusikbeschallung, bei der automatisch passende Songs weitergespielt werden. Zudem unterstützt macOS 11.3 die neuesten Xbox Series X Wireless Controller sowie die Sony DualSens Wireless Controller fürs Gaming mit Apple Arcade & Co.

(bsc)