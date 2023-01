HomePod mini: Apple gibt bald versteckten Sensor frei

Der am Mittwoch überraschend vorgestellte Apple HomePod der zweiten Generation bringt neben weiteren Verbesserungen auch erstmals einen integrierten Sensor für das Raumklima mit. Dieser kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit messen und für Apples Smart-Home-System HomeKit nutzbar machen, beispielsweise bei Automatisierungen. Der Vorgänger des HomePod 2, der HomePod mini, enthält die Funktion ebenfalls. Das ist schon seit Längerem bekannt; allerdings war das Feature seit 2021 komplett unzugänglich für die User. Das soll sich nun sehr bald ändern, wie Betatester von iOS 16.3 melden. Die neue Version wird kommende Woche erscheinen.

Klima und Temperatur optimieren

In der Vorabversion lässt sich der Sensor nämlich bereits nutzen: Er taucht sowohl in der Übersichtsleiste der Home-App am oberen Rand des Startbildschirms als auch in der Detailansicht und den Einstellungen des HomePod mini auf. Zu sehen sind die erwähnten Werte: die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit, sowie die Luftfeuchtigkeit in Prozent. Bei der ersten Aktivierung kann es allerdings etwas dauern, bis sich der Raumklimasensor kalibriert hat. Danach werden die Werte regelmäßig aktualisiert.

Für Automatisierungen ist das äußerst praktisch. So kann man beispielsweise festlegen, dass HomeKit-fähige Jalousien heruntergefahren werden, wenn es in einem Raum zu warm wird. Steigt die Luftfeuchtigkeit, könnte man ab einem gewünschten Wert einen Entfeuchter automatisch starten lassen – und wieder stoppen, wenn dieser seine Arbeit getan hat. Alternativ könnte man mit dem Temperaturwert auch ein HomeKit-Heizungsventil kontrollieren. Hier haben HomePod 2 und HomePod mini den Vorteil, dass man diese mitten im Raum platzieren kann, während der Temperaturfühler des Heizungsventils direkt neben der Heizung sitzt und daher zu hohe Werte liefert.

Apple hat sich lange Zeit gelassen

Warum es bei der Freischaltung des Sensors im HomePod mini so lange gedauert hat, weiß nur Apple allein. Der Konzern hatte das Feature erstmals bei der Einführung des HomePod 2 am Mittwoch angesprochen. Nutzerinnen und Nutzer hatten daraufhin gehofft, dass der Raumklimasensor auch für die Altgeräte freigeschaltet wird, was Betatester mit der jüngsten Version von iOS 16.3 dann bestätigen konnten.

Im Frühjahr 2021 hatte die Finanznachrichtenagentur Bloomberg recherchiert, dass ein HDC2010 von Texas Instruments im HomePod mini steckt. Das Bauteil sei relativ weit entfernt von den Hauptkomponenten am unteren Rand des kugelförmigen Lautsprechers verbaut und dadurch darauf ausgelegt, die Umgebung zu erfassen – und nicht etwa nur die interne Wärmeentwicklung des Siri-Speakers. Apple ziehe in Erwägung, damit beispielsweise eine Thermostatsteuerung umzusetzen. Genau das ist nun endlich möglich.

