HomePod mini jetzt auch in der Schweiz erhältlich

Im Oktober jährt sich die Vorstellung des HomePod mini zum zweiten Mal. Allerdings ist der für Apple-Verhältnisse kostengünstige Smartspeaker nach wie vor nicht weltweit erhältlich – warum genau, ist unklar. Immerhin kommen nun weitere Regionen des deutschsprachigen Raums hinzu: Nach Österreich und Deutschland dürfen nun künftig auch die Schweizer zugreifen. Die Vorbestellungen bei Apple starteten zum Wochenende, ausgeliefert wird allerdings erst ab Freitag. Der Preis liegt bei 99 Franken – in Deutschland werden 99 Euro fällig.

Noch zwei weitere Regionen

Neben der Schweiz bringt Apple den HomePod ab dieser Woche auch in Belgien und den Niederlanden auf den Markt. In beiden Ländern verlangt Apple allerdings – wohl aufgrund lokaler Urheberrechtsabgaben und Steuern – 10 Euro mehr als in Deutschland. Der späte Start führt immerhin dazu, dass die kompakten Siri-Lautsprecher von Anfang an in allen bunten Farben erhältlich sein werden, die Apple im Oktober 2021 – also ein Jahr nach dem Verkaufsstart – vorgestellt hatte. Neben den Standardvarianten in "Space Grau" (eher ein Schwarzton) und Weiß sind sofort auch Blau, Gelb und Orange verfügbar.

Apple hatte den HomePod mini im Oktober 2020 in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Irland, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, China, Hongkong, Japan, Taiwan und Indien eingeführt. Nach Schweiz, Niederlande und Belgien sollen noch in diesem Jahr Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden folgen. Apple hatte schon den klassischen HomePod erst später in weiteren Weltregionen eingeführt – obwohl das Gerät niemals ausverkauft war, es also keine Produktionsprobleme gab.

Klein, aber fein

Der Original-HomePod wird von Apple seit 2021 nicht mehr verkauft. Der Nachfolger HomePod mini ist deutlich kleiner und kommt mit weniger einzelnen Treibern, klingt aber für seine Größe durchaus ordentlich. Die Hardware kann als HomeKit-Zentrale dienen und unterstützt die verbesserte Funktechnik Thread. Das Gerät kommt mit einem 20-Watt-Netzteil und kann sogar mit Batterien betrieben werden.

Die typischen Sprachassistenzfunktionen wie "Hey Siri" sind eingebaut. Passend zur Einführung in den neuen Märkten werden auch seine Sprachausgabekenntnisse für die jeweiligen Märkte angepasst – obwohl diese üblicherweise bereits für Siri auf dem iPhone zur Verfügung stehen. Neben Apple werden auch Retailer in der Schweiz den HomePod mini verkaufen.

(bsc)