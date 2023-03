HomePod mit Schaufenster: Was Apple angeblich für 2024 plant

Ein HomePod mit eingebautem Display zur Steuerung – diese Vorstellung beflügelt schon seit Jahren die Apple-Gerüchteküche. Neue Nahrung bekommen die Mutmaßungen durch eine Verlautbarung des Analysten Ming-Chi Kuo aus Taiwan, der über gute Kontakte zu Zulieferbetrieben Apples verfügt und weltweit bekannt für seine Vorhersagen neuer Geräte ist.

Kuo geht in seiner aktuellen Voraussage von einem neu gestalteten HomePod mit Sieben-Zoll-Display aus, der im ersten Halbjahr 2024 erscheinen soll. Dass Apple überhaupt wieder stärker auf große HomePods setzt, ist durch die Neuveröffentlichung des Geräts im Februar plausibler geworden. Die Steuerung, die nur per Sprache oder mittels eines anderen Apple-Gerätes möglich ist, und fehlende Anzeigemöglichkeiten tauchten in verschiedenen Kritiken als mögliche Punkte zur Verbesserung an. Ähnliche Geräte haben Amazon und Google seit vielen Jahren schon im Angebot.

Tianma soll exklusiver Partner werden

Ein solcher HomePod könnte auch im Smart Home als Steuergerät eine Rolle spielen. Apple überarbeitet gerade seine HomeKit-Architektur und mit dem neuen herstellerübergreifenden Matter-Standard erwarten viele in der Branche einen spürbaren Schub für die Smart-Home-Geräte. Diesen Aufwand wolle Apple nutzen und sich auch stärker in diesem Bereich positionieren, ist Kuos Ausführungen zu entnehmen.

Kuos Erkenntnisse stehen im Zusammenhang mit dem chinesischen Display-Hersteller Tianma, der exklusiver Lieferant der Display-Panels werden soll. Mit dem Auftrag könnte sich Tianma auch als Hersteller von Displaypanels für das iPad qualifizieren, prognostiziert Kuo. Hier ist Apple momentan noch in hohem Maße von Samsung abhängig – eine Handelsbeziehung, die laut Medienberichten als unglücklichste Ehe der Tech-Branche gilt.

Schon einige "Produkthochzeiten" gefeiert

In den vergangenen zwölf Monaten häuften sich Berichte über das "Verheiraten" verschiedener Apple-Geräte: Gerüchte über ein Smart-Home-Display Apples gab es schon im Oktober 2022, als von einer Mischung aus iPad und HomePod die Rede war. Im Frühjahr hieß es noch, Apple wolle das Apple TV mit dem HomePod fusionieren – auch hier mit einem Bildschirm.

(mki)