HomePod mit echtem Bildschirm: Wohl nicht vor 2024

Apples erster komplett neuer HomePod seit 2020 dürfte sich noch bis ins kommende Jahr verzögern. Laut einem neuen Bericht hat Apple dafür derzeit schlicht nicht genügend Ressourcen, da der Konzern sich auf die Fertigstellung seines lange erwarteten Mixed-Reality-Headsets konzentrieren will. Gleichzeitig stehen Einsparungen und ein verschärfter Einstellungsstopp einem schnellen Release entgegen, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Budgetkürzungen statt Entlassungen

Beobachter gingen bereits Anfang März davon aus, dass ein neuer Homepod im Jahr 2024 erscheinen könnte. "Einige Projekte, darunter neue Heimgeräte wie ein HomePod mit Bildschirm, wurden auf frühestens nächstes Jahr verschoben. So kann Apple sein Forschungs- und Entwicklungsbudget für dringendere Projekte einsetzen", schreibt Bloomberg.

Apple hatte im Gegensatz zu seinen Silicon-Valley-Wettbewerbern wie Meta oder Alphabet bislang keine großen Entlassungsrunden angekündigt. Stattdessen setzt der Konzern auf Einsparungen und Budgetrestriktionen. Das Unternehmen hatte die Budgets in mehreren Teams gekürzt und verlangt nun für mehr Posten die Genehmigung eines Senior Vice President, verlagert die Entscheidungen über Finanzen also auf höhere Ebenen.

HomePod mit Feedback

Bislang ist der HomePod vor allem ein Audiogerät. Feedback wird über verschiedene Leuchtsignale gegeben, die auf der Oberseite dargestellt werden – sowohl beim HomePod 1, dem HomePod 2 als auch dem HomePod mini. Zwar ist die Oberfläche Touch-empfindlich, allerdings nur für simple Eingaben. Ein echtes Display samt Touchscreen plant Apple angeblich schon seit einigen Jahren.

Die Steuerung, die bislang nur per Sprache oder mittels eines anderen Apple-Gerätes möglich ist, tauchten in HomePod-Kritiken immer wieder auf – plus die fehlenden Anzeigemöglichkeiten. Entsprechend hoffen Beobachter schon seit längerem, dass Apple den HomePod mit einem vereinfachten iPad kombinieren könnte. Ähnliche Geräte haben Amazon und Google seit vielen Jahren schon im Angebot. Sie kommen auch mit Videochat-Funktionen.

