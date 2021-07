Homeoffice-Option: Apple plant angeblich mehr Flexibilität für Ladenmitarbeiter

Apple will seinen in den Ladengeschäften tätigen Mitarbeitern angeblich ein flexibleres Hybrid-Arbeitsmodell anbieten: Erste Retail-Angestellte können sich bald im Rahmen eines Pilotprogramms dazu entscheiden, manche Wochen vor Ort im Ladengeschäft und andere Wochen im Homeoffice zu arbeiten, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen berichtet. Von zu Hause aus sollen sich die Mitarbeiter dann um Online-Verkäufe, Kundenservice und technische Unterstützung kümmern.

Mehr Online-Shopping nach Corona

Der Konzern stelle sich damit unter anderem darauf ein, dass viele Kunden auch nach einem Abflauen der Coronaviruspandemie weiter online einkaufen wollen – statt wieder Geschäfte aufzusuchen, schreibt Bloomberg. Apple hatte im vergangenen Jahr als eine der ersten großen Handelsketten seine Läden vorübergehend geschlossen. Dabei stiegen die Kunden bereits so erheblich auf den Online-Store um, dass Apples Retail-Sparte trotz der Schließungen einen neuen Rekordumsatz erwirtschaftet. Das Unternehmen betreibt rund 500 Geschäfte weltweit und erzielt über den eigenen Handelskanal ein knappes Drittel seines Umsatzes.

Die Retail-Mitarbeiter könnten je nach der Nachfrage in den Geschäften vor Ort eingesetzt werden oder im Homeoffice arbeiten, heißt es in dem Bericht. Eine Teilnahme an dem Pilotprogramm erstrecke sich auf mindestens ein halbes Jahr. Manche der Ladenmitarbeiter waren offenbar bereits während der teils langen Schließungen der Geschäfte von zu Hause aus mit Support-Tätigkeiten befasst.

Das Gehalt bleibe bei Wechsel in das Hybrid-Modell gleich, schreibt die Finanznachrichtenagentur, Apple wolle den Heimarbeitern außerdem rund 100 US-Dollar für Büroausstattung und Internetkosten zurückerstatten. Apple hat seine Ladengeschäfte inzwischen wieder eröffnet und kehren schrittweise in den Normalbetrieb zurück.

Apple-Entwickler fordern mehr Flexibilität

Auch für Apple-Entwickler ist ab September ein Hybrid-Modell vorgesehen, die Angestellten müssen allerdings für mindestens drei feste Tage pro Woche zurück in die Büros und Firmeneinrichtungen. Intern traf die Regelung auf Widerstand, Mitarbeiter forderten mehr Flexibilität und die Möglichkeit, auch nach der Pandemie ganz im Homeoffice zu verbleiben.

(lbe)