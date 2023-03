Homeoffice: Wie Apple die Präsenzpflicht inzwischen durchsetzt

Apple hat sich laut einem Medienbericht von Mitarbeiterprotesten gegen seine Präsenzpolitik in den USA nicht beeindrucken lassen und schaut genau hin, ob die Mitarbeiter wirklich ins Büro kommen. Das Tech-Blog Platformer berichtet jetzt, wie genau das Unternehmen das überprüft. Offenbar halten sich einige Mitarbeiter weiterhin nicht an die Vorgabe. Apple werte deshalb die digitalen Zeitstempel der Mitarbeiterausweise aus. Das US-Unternehmen hat bereits 2021 darauf hingewirkt, dass die Mitarbeiter zu mindestens drei Tagen Präsenz in der Woche zurückkehren.

Wer sich nicht daran halte, dem drohe im schlimmsten Fall die Kündigung, berichtet die US-Journalistin Zoë Schiffer. Vorher soll es mehrere Warnungen geben. Offenbar geht Apple dabei aber nicht unternehmensweit einheitlich vor.

Präsenz-Trend in Tech-Firmen

Zuvor hatte bereits die US-Finanznachrichtenagentur Bloomberg von den Überprüfungen berichtet. Unter den Mitarbeitern gehe die Sorge um, dass jene, die sich nicht penibel an die Präsenzregelung halten, bei anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen bevorzugt von einem möglichen Stellenabbau betroffen sein könnten. Anders als viele andere Tech-Unternehmen in den USA versucht Apple aber, mit Kosteneinsparungen Entlassungen zu vermeiden.

Apple ist mit seiner Haltung, die Mitarbeiter mehr ins Büro zurückzuholen, unter den Tech-Firmen inzwischen nicht mehr alleine. Auch Amazon hat für Mai eine Regelung angekündigt, dass die Angestellten für drei Tage in der Woche zurück in die Präsenzarbeit gehen sollen. Und selbst Meta, wo Remote-Arbeit während der Corona-Lockdowns als Zukunftsmodell für die Zeit danach gesehen wurde, ermuntert zumindest jüngere Mitarbeiter dazu, sich wieder mehr im Büro blicken zu lassen.

