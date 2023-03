Honda AWV 3.0: Autonomes Baustellenfahrzeug für den Lastentransport

Honda hat die dritte Generation seines Autonomous Work Vehicle (AWV) herausgebracht, wie Honda am Dienstag mitteilte. Das elektrisch betriebene Baustellenfahrzeug kann bis zu zwei Paletten mit Lasten transportieren, ohne dass dafür ein menschlicher Operator zwingend nötig ist. Das AWV fährt autonom feste Routen mit Haltepunkten auf sehr großen Baustellen ab, kann aber zusätzlich auch manuell gesteuert werden.

Version 3.0 des AWV hat eine Ladefläche, die etwa zwei Standardpaletten aufnehmen kann. Die Ladefläche ist nun niedriger als bei der vorherigen Version und lässt sich einfacher be- und entladen. Etwa 910 Kilogramm an Last kann der elektrisch betriebene, etwa 3 m lange Lastenesel bewegen.

Das Fahrzeug selbst wiegt inklusive Batterie rund 800 Kilogramm. Die 18,6-kWh-Batterie liefert ausreichend Energie für etwa 10 Stunden, also einen Arbeitstag. Im autonomen Fahrbetrieb erreicht das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von maximal 10 mph, etwa 16,1 km/h. Im ferngesteuerten Zustand liegt die Geschwindigkeit bei ca. 2,5 mph. Die Reichweite liegt bei maximal 28 Meilen, rund 45 km.

Autonomer Transport

Um autonom fahren zu können, ist das Fahrzeug mit allerlei Sensorik ausgestattet. Mit an Bord sind GPS-, Radar-, LiDAR- und Kameratechnik. Das Fahrzeug steht in Verbindung mit einer Cloud, über die die Steuerung abgewickelt wird. Über ein Tablet können Routen mit Haltepunkten definiert werden. Auch lassen sich Fahrzeuge über das Tablet anfordern, damit es zu bestimmten Zeiten an vorgegebenen Punkten etwa Lasten abholen kann. Zusätzlich lässt es sich manuell fernsteuern.

Ausprobiert haben die Honda-Ingenieure die Vorgängerversion des AWV auf einer großen Solaranlagen-Baustelle im Südwesten der USA. Dabei konnte das autonome Baustellenfahrzeug Baumaterialien präzise zu vorherbestimmten Punkten transportieren, schreibt Honda in der Mitteilung.

Nun sucht Honda Partner aus dem Baugewerbe sowie andere Unternehmen, die zusammen mit Honda die neuste Version 3.0 des AWV testen wollen. Auf der Baumesse Conexpo, die ab dem 14. März in Las Vegas stattfindet, will Honda potenziell Interessierte treffen. Honda sieht einen hohen Bedarf an automatisierten Lastentransport. Denn auf Baustellen herrscht Arbeitskräftemangel. Zumindest das Transportproblem ließe sich mit dem AWV nach Angaben von Honda mindern, be- und entladen müssen das Fahrzeug jedoch weiterhin Arbeiter auf der Baustelle.

(olb)