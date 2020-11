Honor 10X Lite: Neues Mittelklasse-Handy für 230 Euro

Huawei verkauft ein neues Honor-Handy in Deutschland: Das Honor 10X Lite ist ein Mittelklasse-Handy mit einem Preis von 230 Euro. Es ist mit einer Quad-Kamera an der Rückseite ausgestattet und hat einen 6,67 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln. Recht groß fällt neben dem Display auch der Akku mit seiner Kapazität von 5000 mAh aus. Angetrieben wird das neue Honor-Smartphone von einem Kirin 710A mit acht Kernen. Außerdem baut Huawei 4 GByte an Arbeitsspeicher ein.

Der interne Flash-Speicher des Honor 10X Lite misst 128 GByte und lässt sich per MicroSD-Karte erweitern. Die Hauptkamera an der Rückseite knipst Fotos mit 48 Megapixeln, dazu kommt eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln sowie eine Makrokamera und ein Tiefensensor mit jeweils zwei Megapixeln. Das Honor 10X Lite kommt wegen der US-Sanktionen gegen Huawei ohne lizenziertes Android auf den Markt. Das Honor-OS basiert stattdessen auf der Open-Source-Variante von Android – Google-Dienste wie etwa der Play Store fehlen darauf.

Honor steht vor Verkauf

Die Zukunft von Honor ist derzeit offen: Die Huawei-Marke steht Medienberichten zufolge vor dem Verkauf. Huawei könnte sich nach dem Verkauf seiner Smartphone-Tochter auf die eigenen Oberklasse-Smartphones konzentrieren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Huawei verhandelt demnach mit einem Konsortium um den Distributor Digital China und der Regierung der Sonderwirtschaftszone Shenzhen über einen möglichen Honor-Verkauf. Das Tech-Unternehmen hofft auf eine Summe von 100 Milliarden Yuan (12,8 Milliarden Euro) verkaufen, berichtet Reuters.

Die US-Regierung hat den chinesischen Hersteller von wichtigen Ressourcen abgeschnitten, was unter anderem die Produktion von Smartphones beeinträchtigt. Selbst die Produktion der eigenen Kirin-Chips wird dadurch erschwert, weil Auftragsfertiger TSMC nicht mehr für Huawei produzieren darf.

(dahe)