Honor 70: Sieht aus wie ein Huawei-Smartphone, hat aber Google-Dienste

Honor erweitert sein Smartphone-Portfolio um ein Mittelklasse-Gerät: Auf der IFA hat die ehemalige Huawei-Tochter das Honor 70 vorgestellt. Seit der Hersteller unabhängig von Huawei agiert, darf er wieder Google-Dienste auf seinen Smartphones installieren. Neben dem Mittelklasse-Smartphone hat Honor auch ein Tablet vorgestellt – ebenfalls mit Google-Diensten.

Leistung für den Smartphone-Alltag

Optisch erinnert das Smartphone mit zwei Kamerakreisen auf dem Rücken stark an Huawei-Geräte wie das P50. Das 70 ist mit einem Qualcomm Snapdragon 778G+ bestückt, wie er zum Beispiel auch im Nothing Phone (1) steckt. Der Chip wird anders als der etwas stärkere 780G in 6-Nanometer-Technik bei TSMC statt in 5-Nanometer-Technik bei Samsung gefertigt. Die 7er-Serie rangiert bei der Grafikleistung eine Stufe unter den Top-SoCs der 8er-Serie, hat aber genug Leistung für den Smartphone-Alltag. Auch aktuelle Spiele laufen problemlos. Honor stattet das 70 mit 8 GByte Haupt- und 128 respektive 256 GByte nicht erweiterbarem Flashspeicher aus.

Der OLED-Bildschirm misst 6,67 Zoll in der Diagonalen und deckt laut Honor den DCI-P3-Farbraum zu 100 Prozent ab. Das 2400 × 1080 Pixel auflösende Panel stellt maximal 120 Hertz dar, zur maximalen Helligkeit machte Honor keine Angaben.

Kamera mit neuem Sony-Sensor

Die weitwinklige 54-Megapixel-Hauptkamera des Honor 70 ist mit Sonys neuem 1/1,49-Zoll-Sensor IMX 800 ausgestattet. Ihr zur Seite steht ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkel, das zugleich als Makro-Kamera dient. Ein Tele fehlt dem Mittelklasse-Gerät.

Der 4800 mAh fassende Akku lädt am beiliegenden Netzteil mit maximal 66 Watt. Drahtlos laden kann man das Smartphone nicht. Ebenso verzichtet hat Honor auf Kopfhörerbuchse und einen Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IP68.

Honor liefert das Smartphone mit Android 12 aus und verspricht zwei Upgrades auf neue Android-Versionen zu liefern sowie drei Jahre Sicherheitspatches. Die Version mit 128 GByte Speicher kostet zum Marktstart 549 Euro, der doppelte Speicher kostet 50 Euro mehr. Das Smartphone ist ab sofort erhältlich.

Neben dem Honor 70 kündigt der Hersteller das in China bereits erhältliche 12-Zoll-Tablet Pad 8 für den deutschen Markt an. Der Bildschirm des Tablets löst 2000 × 1200 Pixel auf. Im Innern arbeitet ein Qualcoom Snapdragon 680 samt 6 GByte RAM. Der Akku fasst 7250 mAh und soll laut Honor 14 Stunden beim Abspielen von Videos durchhalten. Wie lange das Tablet, das mit Android 12 auf den Markt kommt, mit Updates versorgt wird, verriet Honor auf Nachfrage nicht. Es kostet 349 Euro.

(rbr)