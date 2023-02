Honor Magic Vs: Faltphone macht Samsung Fold in Deutschland Konkurrenz

Honor macht Samsung Konkurrenz: Auf dem MWC Barcelona hat der chinesische Hersteller das Foldable Honor Magic Vs für den europäischen Markt angekündigt. Ähnlich wie Samsungs Fold4 gleicht das Magic Vs zusammengeklappt einem herkömmlichen Smartphone und entfaltet auseinandergeklappt fast Tablet-Ausmaße.

Das große Innendisplay des Vs misst 7,9 Zoll (2272 × 1984 Pixel) und ist damit etwas größer als jenes des Samsung Galaxy Z Fold4-- und deutlich größer als die horizontal faltenden Samsung Galaxy Flip4 und das Motorola Razr. Nach Honor-Angaben leuchtet das OLED-Innendisplay Faltphones maximal 800 cd/m2 hell und stellt maximal 90 Hertz dar. Damit bleibt es deutlich hinter herkömmlichen High-End-Smartphones zurück, hell genug fürs Ablesen auch in der prallen Sonne ist es aber dennoch.

Das Außendisplay ist mit einer Bildschirmdiagonalen von 6,45 Zoll ähnlich groß wie die Displays nicht faltender Smartphones. Die maximale Helligkeit beträgt 1200 Candela. Im Unterschied zum Innendisplay stellt der Außenbildschirm bis zu 120 Bilder pro Sekunde dar. Nach Herstellerangaben decken beide Displays den DCI-P3-Farbraum ab.

Snapdragon 8+ Gen 1 und massig Speicher

Honor bestückt das Vs mit drei rückwärtigen Hauptkameras, einem 54-Megapixel-Weitwinkel (f/1,9), sowie Ultraweitwinkel (50 MP, f/2,0) und Telekamera (8 MP, f/2,4). In beiden Displays sind Selfiekameras als Punchhole eingelassen.

Im Innern arbeitet Qualcomms 8+ Gen 1. Der neuere 8 Gen 2 kam zu spät für das Smartphone, das in China bereits seit vergangenem Jahr erhältlich ist. Das Gerät kommt in einer Speicherausstattung nach Deutschland: 12 GByte Hauptspeicher stehen 512 GByte interner Flash zur Seite. Der 5000 mAh fassende Akku lässt sich mit bis zu 66 Watt am Kabel laden, aber nicht drahtlos.

Das Gehäuse misst zusammengeklappt 16 × 7,3 × 1,3 Zentimeter, aufgeklappt 16 × 14,2 × 0,6 Zentimeter und wiegt 262 Gramm. Anders als die Samsung-Foldables ist es nicht gemäß IPX8 wasserdicht. Honor liefert das Vs mit Android 13 aus und will das Gerät mit drei Upgrades auf neue Versionen und fünf Jahre mit Sicherheitspatches versorgen. Das Magic Vs ist ab Frühsommer für 1600 Euro erhältlich. Gleichzeitig hat Honor das Magic5 Pro vorgestellt.

(rbr)