Honor: Neues Spitzenmodell Magic 5 Pro kostet 1200 Euro

Honor hat auf dem MWC sein neues nicht-faltbares Spitzenhandy angekündigt. Es heißt Honor Magic 5 Pro und soll Mitte April auch in Deutschland auf den Markt kommen. Der Preis für das Smartphone liegt bei 1200 Euro für die einzige angebotene Variante mit 512 GByte internem Speicherplatz.

In Deutschland soll das Magic 5 Pro ab Mitte April angekündigt werden. Mit einem Preis von 1200 Euro ist es das neue Spitzenmodell von Honor – zumindest, wenn man das Falthandy Honor VS ausblendet. (Bild: Honor)

Die Hardware des Honor Magic 5 Pro ist dem Preis entsprechend hochwertig. Herzstück ist Qualcomms aktueller Flaggschiff-SoC Snapdragon 8 Gen 2, der von 12 GByte Arbeitsspeicher unterstützt wird. Das OLED-Display verwendet LTPO-Technik (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), die die Bildwiederholfrequenz unter 60 Hz drosseln kann, um Strom zu sparen. Die maximale Bildwiederholfrequenz des 6,81 Zoll großen Bildschirms liegt bei 120 Hertz. Seine Auflösung gibt die ehemalige Huawei-Tochter mit 1312 × 2848 Pixeln an.

Das rückseitige Kamerasystem besteht aus drei ringförmig angeordneten Linsen, deren Auflösung jeweils 50 Megapixel beträgt: Neben einer Weitwinkelkamera (f/1.6) gehört dazu eine Ultraweitwinkelkamera (f/2.0) und eine Telekamera (f/3.0). Die Frontkamera löst mit 12 Megapixeln auf.

Die typische Akkukapazität gibt Honor mit 5100 mAh an. Musik wird per Bluetooth 5.2 übertragen, eine Klinkenbuchse gibt es genauso wenig wie einen MicroSD-Slot. Beim Betriebssystem setzt Honor auf sein eigenes MagicOS 7 auf Basis von Android 13. Honor hat das Handy nach Schutzstandard IP68 zertifiziert, verspricht also Schutz vor Staub und Untertauchen.

Magic 5 Lite mit Android 12

Für 370 Euro verkauft Honor sein Mittelklasse-Handy Magic 5 Lite. Zum Marktstart läuft es noch mit Android 12. (Bild: Honor)

Auf dem MWC in Barcelona hat Honor außerdem sein jüngst angekündigtes Magic 5 Lite gezeigt. Es kostet 370 Euro und wird ab dem 1. März in Deutschland verkauft. Zu seiner Ausstattung gehört ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Als Prozessor baut Honor den Snapdragon 695 ein. Dazu gibt es 6 GByte RAM und internen Speicherplatz von 128 GByte. Der Akku hat eine Nennkapazität von 5100 mAh, entspricht also dem des Magic 5 Pro.

Gespart hat Honor dagegen bei der Software: Das Magic 5 Lite kommt noch mit MagicOS 6 auf Basis des nicht mehr aktuellen Android 12 in den Handel. Wann das Update auf Android 13 nachgeliefert wird, ist offen.

(dahe)