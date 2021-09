"Horizon Forbidden West": PS4- und PS5-Versionen werden separat verkauft

Wer "Horizon Forbidden West" für die Playstation 4 kauft, kann auf der Playstation 5 nicht die dafür optimierte Fassung spielen. Sony verkauft PS4- und PS5-Fassungen nämlich separat. Für den Fall, dass man erst auf der PS4 und in einigen Monaten noch einmal die optimierte Version auf der PS5 spielen will, muss man entweder beide Versionen kaufen oder direkt zur teureren Digital Deluxe Edition greifen, die beide Ausgaben enthält.

Interessant ist Sonys Vorgehen, weil es sich bei "Horizon Forbidden West" um einen selbstentwickelten Titel handelt – Studio Guerilla Games gehört zu Sony. Die Release-Strategie des Open-World-Spiels könnte den Weg für zukünftige Cross-Gen-Veröffentlichungen Sonys vorzeichnen. Konkurrent Microsoft wird das kommende "Halo Infinite" etwa für beide Konsolengenerationen in einer gemeinsamen Edition verkaufen. Das Spiel kostet dabei 70 Euro, orientiert sich also am etwas günstigeren Preisniveau der Xbox-One-Generation.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Gameplay-Trailer zu "Horizon Forbidden West" (Quelle: Sony)

Die PS4-Fassung von "Horizon Forbidden West" kostet ebenfalls marktübliche 70 Euro, die PS5-Version ist mit 80 Euro aber teurer. Für 90 Euro bekommt man schließlich die Digital Deluxe Edition, die beide Versionen enthält. Die limitierten "Collector's" und "Regalla" Editionen kosten 230 und 300 Euro, enthalten ebenfalls beide Versionen und diverses Merchandise. Darüber hinaus gibt es noch eine Special Edition, die jeweils 10 Euro teurer als die Basisversionen ausfällt. Sie kommt mit Steelbook, ist aber ebenfalls auf eine Konsole festgelegt.

Abwärtskompatibel

Aufgrund der Abwärtskompatibilität der Playstation 5 kann man auf der neuen Sony-Konsole auch die PS4-Fassung von "Horizon Forbidden West" spielen. Dann fehlen aber die Optimierungen, die speziell für die PS5-Ausgabe vorgenommen wurden. Dazu dürfte neben besseren Grafik-Effekten und höherer Auflösung auch Unterstützung für die fortgeschrittenen Rumble-Funktionen des Dualsense-Gamepad gehören.

Auf der Gamescom hat Sony bekanntgegeben, dass sich der Release von "Forbidden West" verzögert: Das Open-World-Spiel wird nicht mehr wie geplant 2021 erscheinen, sondern am 25. Februar 2022. Das Spiel setzt die Geschichte von "Horizon Zero Dawn" fort und erscheint exklusiv für Playstation-Konsolen.

(dahe)