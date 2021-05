"Horizon Forbidden West": Sony zeigt 15 Minuten Spielszenen auf der PS5

Sony hat erstmals längere Spielszenen aus dem kommenden Actionspiel "Horizon Forbidden West" gezeigt. Das im Rahmen eines Online-Events gezeigte Video läuft knapp 20 Minuten, von denen 15 Spielmaterial auf der Playstation 5 zeigen. Darin sieht man Aloy, die Protagonistin aus Teil 1, in ihrer neuen Open-World-Umgebung: "Forbidden West" spielt in einem postapokalyptischen, zerstörten San Francisco.

Gameplay-Demo zu "Horizon Forbidden West" (Quelle: Sony)

Neu sind in "Forbidden West" mehrere Möglichkeiten zur schnellen Fortbewegung: In Teil 1 ging es laufend oder reitend durch die Spielwelt, im zweiten Ableger kann man in "Breath of the Wild"-Manier mit einem Glider von einem Berg abspringen. Außerdem kann Aloy nun erstmals tauchen und einen Enterhaken benutzen, um sich von Punkt zu Punkt zu schwingen.

Im Gameplay-Video bekämpft Aloy wie in Teil 1 sowohl menschliche Widersacher als auch die Robo-Tierwesen, die zu den größten Attraktionen der Serie gehören. Dazu nutzt Aloy erneut Pfeil und Bogen, ihren Speer sowie akrobatische Rollen und versteckte Angriffe aus hohem Gras. Die Gameplay-Demo endet mit einem Booskampf gegen einen Roboter-Elefanten, der Teile der Umgebung zerstören kann.

Offene Spielwelt, lineare Demo

"Horizon Forbidden West" wird erneut in einer offenen Spielwelt stattfinden, das Video wirkt allerdings sehr linear und gescriptet. Das ist bei derartigen Gameplay-Demos nicht unüblich: Entwicklerstudios entwerfen solche Abschnitte separat, um bündig einen Überblick über die komplette Bandbreite an Funktionen, Features und die Story zu vermitteln. Im fertigen Spiel sind diese Spielabschnitte oft gar nicht oder nur stark verändert enthalten.

Einen genauen Release-Termin für "Horizon Forbidden West" nennt Publisher Sony noch nicht. Der ebenfalls von Guerilla Games entwickelte Teil 1 gehört zu den erfolgreichsten und besten Spielen für die Playstation 4, entsprechend groß ist die Vorfreude der Fans auf Teil 2. Viele Top-Titel für die PS5 werden erst in den kommenden Jahren erwartet, "Forbidden West" könnte dagegen noch 2021 auf den Markt kommen.

"Horizon Zero Dawn", Teil 1 der Spielereihe, erschien Jahre nach dem Playstation-Release auch für den PC. Ob Sony für Teil 2 ebenfalls eine PC-Fassung plant, ist offen. Bisher ist das Open-World-Spiel exklusiv für Playstation 4 und Playstation 5 angekündigt.

(dahe)