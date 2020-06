"Horizon: Forbidden West" erscheint für die Playstation 5

Sony hat auf einen Livestream "Horizon: Forbidden West" vorgestellt. Es handelt sich um den Nachfolger des erfolgreichen Open-World-Spiels "Horizon: Zero Dawn", das für die Playstation 4 verfügbar ist. Entwickelt wird das Spiel erneut vom Studio Guerilla Entertainment, das vor "Horizon: Zero Dawn" vor allem für die "Killzone"-Reihe bekannt war.

"Forbidden West" spielt in einer futuristischen Version der USA, in der tierähnliche Roboter durch die Lande schweifen. Wie im Vorgänger steuert man die Jägerin Aloy. Offenbar ist es Ziel des Spiels, die Korruption der Natur aufzuhalten. Details haben die Entwickler noch nicht genannt.

Trailer zu "Horizon: Forbidden West" (Quelle: Sony)

Im Trailer ist zu sehen, dass Aloy im zweiten Teil der "Horizon"-Reihe auch schwimmen kann. Die Unterwasserszenen gehören zu den hübschesten Abschnitten des dreiminütigen Videos, das unter anderem auch Schildkröten- und Elefanten-Roboter zeigt und vor allem aus cineastischen Kamera-Fahrten zu bestehen scheint – unbearbeitete Gameplay-Szenen sind nicht zu sehen.

Schnee, Sand, Gras

Auch abseits der Unterwasserabschnitte verspricht der Trailer abwechslungsreiche Umgebungen: Gezeigt werden unter anderem verschneite Berge, tropisch anmutende Strände, Dschungel und eine Wüstenregion. In einer Szene reitet Aloy außerdem an der Golden Gate Bridge vorbei – "Forbidden West" wird also zumindest teilweise im überwucherten San Francisco spielen.

"Horizon: Forbidden West" exklusiv für die Playstation erscheinen. "Forbidden West" hat das Potenzial zum System Seller: Nach dem hervorragenden Vorgänger sind die Erwartungen an Teil 2 hoch. Bisher ist Horizon: Forbidden West" das wichtigste Spiel, das ausschließlich für die Playstation 5 angekündigt wurde. "Horizon: Zero Dawn" wurde mittlerweile zwar auch als PC-Port angekündigt, dass Teil 2 aber ebenfalls zügig für den Rechner erscheint, ist unwahrscheinlich.

Unklar ist noch, wann das neue Spiel von Guerilla Games in den Handel kommt: Für Sony wäre es vorteilhaft, ein derart erwartetes Spiel direkt zum Launch der Konsole anbieten zu können. Die Playstation 5 soll Ende 2020 erscheinen.

(dahe)