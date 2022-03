"House of the Dragon": Ableger von "Game of Thrones" ab 22. August auf Sky

Die HBO-Serie "House of the Dragon" wird ab dem 22. August beim Streaming-Dienst und Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Damit startet die Ableger-Serie von "Game of Thrones" in Deutschland parallel zum Launch in den USA. Laut Sky-Mitteilung wird die Serie "voraussichtlich" sowohl in deutscher Sprache als auch in der englischsprachigen Originalfassung zum Streaming bereitstehen.

Die erste Episode von "House of the Dragon" wird demnach in der Nacht zum 22. August bei Sky Ticket und bei Sky Q auf Abruf zu sehen sein. Bei Sky Atlantic wird sie dann am 22. August um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Weitere Episoden werden anschließend im Wochentakt ebenfalls parallel zur US-Ausstrahlung gezeigt. Die Folgen werden voraussichtlich in FullHD-Qualität zu sehen sein, teilte Sky auf Nachfrage mit.

"House of the Dragon" spielt im selben Universum wie die beliebte "Game of Thrones"-Serie, die ebenfalls von HBO umgesetzt wurde. Die neue Serie basiert auf dem Roman "Fire & Blood" von George R.R. Martin und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen 200 Jahre vor den Geschehnissen aus "Game of Thrones". Alle Staffeln von "Game of Thonres" stehen ebenfalls bei Sky Ticket und über Sky Q bereit.

Zweite Staffel wahrscheinlich

Derzeit sind zehn Folgen von "House of the Dragon" gedreht. HBO-Manager Max Casey sagte im Interview mit dem Branchenmagazin The Hollywood Insider zuletzt, eine zweite Staffel sei wahrscheinlich. Man müsse aber erst beobachten, wie der ersten zehn Folgen abschneiden. Weitere "Game of Thrones"-Inhalte seien in Vorbereitung, hätten aber noch kein grünes Licht bekommen.

HBOs eigenen Streaming-Dienst HBO Max gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen veröffentlicht HBO viele seiner Inhalte bei in Deutschland bereits etablierten Streaming-Diensten: Viele Inhalte sind bei Sky zu sehen, zuletzt kündigte HBO aber auch eine Partnerschaft mit RTL an.

Mit ihrem Release-Termin Ende August könnte "House of the Dragon" mit einer weiteren hochkarätigen Fantasy-Serie kollidieren: Ab September will Amazon seine "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" bei Prime Video veröffentlichen.

(dahe)