Huawei MateBook 14s: Premium-Notebook mit 90-Hz-Bildschirm im 3:2-Format

Kompakte Notebooks mit einem leistungsstarken H-Prozessor waren bislang eine Ryzen-dominierte Nische. Das neue Huawei MateBook 14s folgt demselben Konzept, nutzt allerdings einen Intel-Prozessor: Der Core i7-11370H entstammt der zu Jahresbeginn gestarteten Baureihe Tiger Lake-H35.

Das sind aufgebohrte Vierkernprozessoren, die allein dadurch weniger Rechenleistung bieten als AMDs mobile Ryzen mit bis zu acht Kernen. Innerhalb des Intel-Universums ist die Wahl dennoch stimmiger, weil es im MateBook 14s keine Zusatz-GPU gibt. Die 3D-Performance steht und fällt also mit der integrierten Grafikeinheit, und dort gibt es bei Tiger Lake-H35 den Vollausbau mit 96 Execution Units (Iris Xe). Tiger Lake-H45 hätte zwar acht CPU-Kerne, aber nur eine abgespeckte Grafikeinheit mit lediglich 32 EU (UHD). Das reicht selbst für Casual-Spiele nicht aus (siehe auch Test des Dell XPS 17 mit Core i5-11400H).

3:2 mit 90 Hz

Der Bildschirm ist ein 14 Zoll großer Touchscreen im arbeitsfreundlichen 3:2-Format mit hoher Auflösung (2520 × 1680 Pixel), der auf Wunsch nicht mit den üblichen 60 Hertz, sondern auch mit 90 Hertz läuft. Der Mauszeiger fluscht dann geschmeidiger über den Bildschirm, gleiches gilt beim Scrollen auf Webseiten. Im Rahmen über dem Bildschirm findet man eine Webcam – das ist erwähnenswert, weil Huawei die Kamera bislang in der Tastatur platziert hatte, wodurch man in Videokonferenzen aus einer gewöhnungsbedürftigen Froschperspektive erschienen ist.

Von den zwei USB-C-Buchsen spricht eine Thunderbolt 4. Dank einer USB-A-Buchse und einem normalgroßen HDMI-Ausgang kann man bestehende Peripherie auch ohne Adapter anschließen. Das 1,4 Kilogramm schwere Notebook soll mit einer Akkuladung bis zu 9 Stunden Laufzeiten bei der Wiedergabe von 1080p-Videos schaffen.

Das MateBook 14s kostet mit Core i7-11370H, 16 GByte aufgelötetem Speicher (LPDDR4X-3733) und einer 512-GByte-SSD 1300 Euro; mit 1-TByte-SSD bei sonst unveränderter Ausstattung werden 1500 Euro aufgerufen. Das günstigere Modell gibt es in grauem ("Space Grey") oder grünem ("Spruce Green") Metallgehäuse, das teurere ausschließlich in Grau. Wer das Notebook ab heute vorbestellt, bekommt einen Monitor (Huawei Display 23.8“) und ein Paar In-Ear-Ohrstöpsel (Huawei FreeBuds 4i) kostenlos dazu; die Auslieferung soll am 12. Oktober beginnen. Huawei installiert Windows 10 Home vor; das kostenlose Upgrade auf das neue Windows 11 soll noch dieses Jahr möglich sein.

Einen ausführlichen Test des Huawei MateBook 14s finden Sie in einer der kommenden c’t-Ausgaben.

(mue)