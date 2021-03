Huawei-Notebooks: MateBook D16 mit Ryzen, MateBook X Pro mit Tiger Lake

Huawei hat seine ersten beiden Notebooks der 2021er-Generation angekündigt. Das MateBook D16 kombiniert als erstes Huawei-Modell einen Ryzen-Prozessor von AMD mit einem 16,1 Zoll großen Display – bisher bot das lediglich die Tochtermarke Honor an. Das überarbeitete MateBook X Pro hat einen Intel Tiger Lake-U und einen 13,9 Zoll großen 3:2-Bildschirm. Beide Modelle kommen im Aluminiumgehäuse.

Die Spezifikationen des MateBook D16 erinnern an Honors MagicBook Pro: Im Inneren werkelt AMDs Mobilprozessor Ryzen 5 4600H mit sechs Zen-2-CPU-Kernen. Auf einen eigenständigen Grafikchip verzichtet Huawei, stattdessen kommt die integrierte Radeon-Vega-Grafikeinheit mit 384 Shader-Kernen zum Einsatz. Der Kombiprozessor greift auf 16 GByte DDR4-3200-Speicher zurück (bei Huawei üblicherweise im Dual-Channel).

Das IPS-Panel stellt auf einer Diagonale von 16,1 Zoll 1920 × 1080 Pixel (Full HD) dar, leuchtet mit bis zu 300 cd/m² und deckt den sRGB-Farbraum vollständig ab. Anschlussseitig stehen zweimal USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) Typ C, zweimal USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/s) Typ A, einmal HDMI und eine Audio-Kombiklinke bereit. Die Typ-C-Ports übertragen auch ein DisplayPort-1.4-Signal und beherrschen USB Power Delivery zum Aufladen, sodass Nutzer bequem eine USB-Dockingstation anschließen können. Drahtlos funkt das MateBook D16 im Wi-Fi-6-Netz (WLAN 802.11ax).

Erstmals mit Tiger Lake

Eine Preisklasse darüber verkauft Huawei künftig das MateBook X Pro, das im Inneren aufräumt. Statt den veralteten Vierkernern Core i7-10510U und Core i5-10510U kommen die Tiger-Lake-Modelle Core i7-1165G7 beziehungsweise Core i5-1135G7 zum Einsatz. Letztere haben zwar weiterhin nur vier CPU-Kerne, sind pro Kern aber schneller.

Zudem lässt Huawei die bisher eingesetzte GeForce MX250 weg und setzt stattdessen auf Intels im Prozessor integrierte Xe-Grafikeinheit – da sich das Notebook ohnehin kaum zum Spielen eignet, eine willkommene Änderung. 16 GByte LPDDR4X-4266-RAM runden die Ausstattung ab.

Der 13,9 Zoll große LTPS-Touchscreen stellt 3000 × 2000 Pixel im hohen 3:2-Format dar, leuchtet mit bis zu 450 cd/m² und deckt den sRGB-Farbraum vollständig ab. Auf Thunderbolt verzichtet Huawei auch weiterhin, sodass die zwei Typ-C-Anschlüsse nur mit USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) samt DisplayPort-Modus und USB Power Delivery umgehen können. Zusätzlich sind einmal USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s) Typ A, eine Audio-Kombiklinke und Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax) an Bord.

Preise ab 900 Euro

Das MateBook D16 soll ab dem 19. April 2021 für 900 Euro ausgeliefert werden – es gibt nur eine Konfiguration mit Ryzen 5 4600H, 16 GByte RAM und 512 GByte großer PCI-Express-SSD samt vorinstalliertem Windows 10 Home. Wer das Notebook zwischen dem 23. März und 09. Mai im Huawei-Store bestellt, bekommt den Display 23,8" genannten Full-HD-Monitor dazu.

Das MateBook X Pro kostet mit Core i5-1135G7, 16 GByte RAM, 512 GByte großer PCIe-SSD und in Silbern 1500 Euro; mit Core i7-1165G7, 16 GByte RAM, 1-TByte-SSD und in "Emerald Green" 1800 Euro. Die Auslieferung beginnt ebenfalls am 19. April 2021. Bei einer Bestellung zwischen dem 12. April und 09. Mai über den Huawei-Store erhalten Käufer das aktuelle MatePad als Dreingabe.

Notebooks kann Huawei derweil wie gewohnt weiterbauen, da die notwendigen Komponenten und Microsofts Windows-10-Lizenzen nicht unter die Restriktionen des Handelskonflikts zwischen den USA und China fallen. AMD und Intel etwa dürfen ihre Notebook-Prozessoren weiter an Huawei verkaufen.

(mma)