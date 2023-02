Huawei Watch Buds: Unterm Display stecken Kopfhörer

Uhr mit Kopfhörern: In Zeiten, in denen sich die Smartphones nicht verkaufen, versucht es Huawei mit einer ungewöhnlichen Smartwatch. Die Huawei Watch Buds ist Uhr und kabelloser In-Ear-Kopfhörer in einem. Unter dem aufklappbaren Display der Uhr befinden sich True-Wireless-In-Ears. Das Gehäuse trägt dicker auf als das herkömmlicher Smartwatches: knapp 1,5 Zentimeter hoch ist es laut Hersteller Huawei.

Das Display steckt in einem magnetischen Pop-up-Cover, das aufspringt, wenn man ein kleines seitlich untergebrachtes Knöpfchen drückt. Mindestens 100.000-mal sollen die Scharniere das aushalten, versichert der Hersteller. Obwohl die Uhr für eine Smartwatch recht ausladend ist, sind 1,5 Zentimeter Gehäusehöhe nicht viel Platz für In-Ear-Kopfhörer. Laut Huawei sind die jeweils 4 Gramm leichten Ohrteile um 50 Prozent kleiner und 90 Prozent platzsparender gebaut als herkömmliche In-Ears, das Gewicht der Uhr inklusive Armband und In-Ears beziffert Huawei auf 77,5 Gramm. Durch die identische, zylindrische Form der Ohrhörer ist es egal, in welchem Ohr man welchen In-Ear trägt.

Über Touchflächen steuern die Kopfhörer Anrufe und Medienwiedergabe. In jedem Ohrhörer sitzen zwei Mikrofone für Anrufe und aktive Geräuschunterdrückung. Die Uhr selbst besitzt weder Lautsprecher noch Mikrofone. Über die Laufzeit der In-Ears mit ihren jeweils 30 mAh fassenden Akkus macht Huawei keine Angaben. In der Mitteilung heißt es lediglich, die Uhr (410 mAh) laufe bei durchschnittlicher Nutzung drei und im Akkusparmodus bis zu sieben Tage lang. Eine Ladung dauert 100 Minuten. Aufgrund der Bauart ist die Smartwatch nicht wasserdicht, sondern lediglich spritzwassergeschützt gemäß IPX4.

Huawei stattet die Watch Buds mit einem 1,43-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln aus. Die Uhr erkennt laut Huawei bis zu 80 Übungsmodi und misst Blutsauerstoff, Schlafniveau und Herzfrequenz. Auf der Smartwatch läuft Huaweis eigenes Betriebssystem HarmonyOS. Huawei verlangt für die ab 1. März erhältliche Uhr 499 Euro.

(rbr)