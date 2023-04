Huawei Watch Ultimate: Luxus-Smartwatch besonders für Taucher

Huawei bietet in Deutschland eine neue Luxus-Smartwatch für bis zu 900 Euro in der teuersten Ausführung an. Die Huawei Watch Ultimate konkurriert damit mit anderen High-End-Uhren, allen voran der Apple Watch Ultra.

Das AMOLED-Display der Huawei-Uhr ist 1,5 Zoll groß und hat eine Auflösung von 466 x 466 Pixeln. Dank LTPO-Technik kann die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms auf bis zu 1 Hertz reduziert werden, was Akku sparen soll. 530 mAh sind eingebaut, damit soll die Uhr laut Hersteller bei typischer Nutzung 14 Tage halten. Wer seine Huawei Watch Ultimate intensiv nutzt, muss sie demnach nach acht Tagen an den Strom hängen. Die maximale Helligkeit des Displays soll 1.000 cd/m2 betragen.

24 Stunden in 100 Metern Tiefe

Das Gehäuse besteht aus einer Legierung auf Zirkoniumbasis, die besonders robust sein soll. Damit eignet sich die Uhr laut Huawei besonders für Sport- und Outdoor-Einsatz. Gerade Taucher spricht der chinesische Hersteller an: Die Watch Ultimate soll bis zu 100 Meter Tiefe aushalten können, genauer: Die Smartwatch ist nach den Normen ISO 22810 und EN13319 für Tauchausrüstung getestet und kann bis zu 24 Stunden lang in 100 Metern Tiefe mit 10 ATM durchhalten, verspricht der Hersteller.

Die Uhr soll Träger außerdem nach dem Tauchen über Flugverbotszeiten informieren, um ihre Gesundheit zu unterstützen. Darüber hinaus besitzt sie eine EKG-Analyse, laut Huawei ist die Watch Ultimate damit in Europa als Medizinprodukt zugelassen. Die Uhr informiert über unregelmäßige Herzfrequenzen, achtet auf das Risiko von Arteriosklerose und überwacht den Blutsauerstoffgehalt ganztägig. Auch der Schlaf kann verfolgt werden.

Keine Angaben zum Prozessor

Angaben zu den technischen Innereien macht Huawei dagegen nicht. Unklar ist insbesondere, wie viel Speicher die Watch Ultimate hat und welcher Prozessor den Takt angibt. Die Smartwatch von Huawei unterstützt GPS und NFC. Dank eingebautem Mikrofon und Lautsprechern kann sie zum Telefonieren genutzt werden, ohne das Handy aus der Tasche holen zu müssen. Bluetooth wird nach Standard 5.2 unterstützt.

Die schwarze Edition der Huawei Watch Ultimate ist mit ihrem Kunststoffarmband etwas günstiger (750 Euro) als die blaue Ausgabe mit Titan-Armband (900 Euro). (Bild: Huawei)

Huaweis Watch Ultimate ist mit Android-Geräten ab Version 6 und iPhones ab iOS-Version 9 kompatibel. Sie misst 48.5 mm x 48.5 mm bei einer Dicke von 13 mm und wiegt ohne Armband etwa 76 Gramm. Die Watch Ultimate kommt in zwei Varianten auf dem Markt: Die Version "Voyage Blue" kostet 900 Euro und ist mit einem silbernen Titanarmband ausgestattet. Mit einem Kunststoffarmband ist die schwarze "Expedition Black"-Variante etwas günstiger, sie kostet 750 Euro. Beide Versionen sind im Online-Store von Huawei verfügbar.

