Huawei überholt Samsung als größter Handy-Hersteller

Huawei steht in einem neuen Report des Marktforschungsunternehmens Canalys erstmals ganz oben in der Liste der erfolgreichsten Handy-Hersteller. Im zweiten Quartal 2020, das April, Mai und Juni umspannt, hat Huawei demnach mehr Handys verkauft als der vorherige Marktführer Samsung.

Dem Canalys-Bericht zufolge hat Huawei im Q2 2020 55,8 Millionen Smartphones verkauft, Samsung liegt mit 53,7 Millionen verkauften Handys knapp dahinter. Beide Hersteller verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang – bei Huawei fällt er aber deutlich kleiner aus. Das chinesische Unternehmen verlor nur 5 Prozent, Samsung hatte im Vorjahresquartal noch 30 Prozent mehr Handys verkauft.

Den Grund für den Rückgang sehen die Marktforscher von Canalys in der Coronapandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen. Huaweis Heimatmarkt China habe die Coronapandemie vergleichsweise schnell in den Griff bekommen. Die südkoreanische Firma Samsung, die viele ihrer Geräte in den USA und Europa verkauft, sei daher stärker betroffen.

Die Canalys-Grafik zeigt, wie sich die Verkaufszahlen von Samsung und Huawei in den vergangenen Jahren angenähert haben. (Bild: Canalys)

Probleme außerhalb von China

Huawei verkauft laut Canalys über 70 Prozent seiner Smartphones in Festlandchina. Samsung habe dort nur einen Marktanteil von weniger als 1 Prozent. Außerhalb von China haben Huawei-Handys aufgrund von US-Sanktionen seit Mai 2019 einen schweren Stand: Die Smartphones können nur die Open-Source-Version von Android einsetzen, die ohne den Play Store und die dahinterstehende Infrastruktur auskommen muss. Die Verkaufszahlen von Huawei-Smartphones außerhalb Chinas sind seitdem rückläufig.

Lesen Sie auch Huawei startet weltweiten Entwicklerwettbewerb

In China wiederum ist der Google-Bann für Huawei kein Problem, weil die Dienste des US-Unternehmens dort ohnehin geblockt sind und von den Nutzern nicht vermisst werden. Die Marktforscher von Canalys erwarten aber nicht, dass Huawei sich nun langfristig an der Spitze der Handy-Verkäufer festsetzt: Die Marktstärke in China werde nicht ausreichen, um Huawei nach Erholung der globalen Wirtschaft auf Platz 1 zu halten.

(dahe)