Huawei will wieder 5G-Handys bauen – chinesische Chips machen's möglich

Huawei arbeitet an einem Comeback im Smartphone-Markt mit 5G-Handys noch in diesem Jahr. Möglich machen das Fortschritte bei Entwicklung und Herstellung entsprechender 5G-Chips in China, berichtet Reuters. Unter Donald Trump als US-Präsident haben die USA Exportverbote erlassen, darunter für Technik-Verkäufe an Huawei und den chinesischen Chiphersteller SMIC. Damals war Huawei der zweitgrößte Smartphonehersteller der Welt.

Anzeige

Doch nach dem Aufbrauchen von Lagerbeständen konnte Huawei keine 5G-Handys mehr erzeugen. Das Smartphone-Geschäft des von der Volksrepublik China protegierten Konzerns brach ein, Huawei stürzte aus der Spitzengruppe. Selbst in China liegt der Marktanteil nur bei etwa zehn Prozent. Der Einbruch lagt allerdings nicht ausschließlich an den US-Sanktionen, sondern auch an der COVID19-Pandemie sowie dem Umstand, dass Huawei einen wesentlichen Teil seiner Smartphone-Produktion auslagerte: Die Tochtermarke Honor arbeitet seit 2020 eigenständig.

Huawei und SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) arbeiten spätestens seit den US-Sanktionen am Aufbau heimischer Fertigung von 5G-Chips. Reuters hat nun von drei chinesischen Quellen erfahren, dass die Produktion noch dieses Jahr anlaufen soll.

Biden stoppte Ausnahmen von Trumps Exportverbot

Zunächst machten die USA zahlreiche Ausnahmen von ihrem Exportverbot. Beispielsweise wurden in den fünfeinhalb Monaten von 9. November 2020 bis 20. April 2021 113 Exportlizenzen bezüglich Huawei zu einem Gesamtwert von 61 Milliarden US-Dollar ausgestellt, daneben 188 Lizenzen für den Export an SMIC im Gesamtwert von 42 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Huawei hat 2021 knapp 100 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, 2022 nicht ganz 92 Milliarden Dollar.

Die Ausnahmegenehmigungen bezüglich Huawei galten zwar nicht für 5G-Technik, wohl aber für 4G, WLAN und anderes. Anfang 2023 hat US-Präsident Joe Biden denn diese Ausnahmen gestoppt. Damit erfüllte Biden eine von Republikanern erhobene Forderung. Die Kursänderung erfolgte aber auch vor dem Hintergrund, dass Huawei seine Geschäftsfelder in den letzten Jahren deutlich verbreitert hat.

(ds)