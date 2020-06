Hub fürs Apple-Netzteil

Moderne Macs sind nur noch mit USB-C-Anschlüssen ausgerüstet. Wer Geräte etwa mit USB-A-Port anschließen oder Speicherkarten auslesen möchte, benötigt Adapter, einen Hub oder anderes entsprechendes Zubehör. Das wiederum zerstört den "cleanen" Look von MacBook Pro oder MacBook Air. Der Peripheriespezialist ElevationLab hat hier nun eine interessante Alternative: Er verlegt die Hub-Funktion ans Netzteil des Rechners.

Drei Funktionen direkt am Netzteil

Mit dem neuen ElevationHub, der sich aktuell vorbestellen lässt, können drei Funktionen erfüllt werden: Über einen USB-A-Port mit USB-3.0-Durchsatz lassen sich Zubehörgeräte anschließen, ein SD-Kartenleser, der laut Hersteller gut 50 MByte pro Sekunde packt, erlaubt die direkte Nutzung von Speicherkarten und ein mitgeliefertes geflochtenes USB-C-Kabel mit einer Länge von 1,8 Metern, das USB-3.0-kompatibel ist (im Gegensatz zu Apples Standard-Stromstrippe, deren Durchsatz bei einem Zehntel liegt, weil sie nur zum Laden gedacht ist), sorgt für Energie und Daten.

Dichtes Paket samt Kabel

Der Hub selbst wird auf Apples beim MacBook mitgeliefertes Standardnetzteil aufgesteckt und ist passend dafür abgerundet – kompatibel sind alle vier Varianten mit 30, 61, 87 und 96 Watt, dabei ist es egal, um welche Länderversion der Stromversorgung es sich handelt. Als zusätzliches Goodie liefert ElevationLab ein Klettband fürs Kabelmanagement mit. Der Hub ist recht kompakt und lässt sich zu einem dichten Paket samt Kabel und Netzteil zusammenpacken.

Mit oder ohne Kabel

ElevationLab will den ElevationHub zum Preis von 50 US-Dollar inklusive USB-C-Kabel verkaufen, ohne Strippe ("Bring your own cable", BYC) ist er 10 Dollar günstiger. Die Auslieferung soll ab Mitte Juli beginnen, eine Bestellung nach Deutschland ist möglich (Porto und Zollgebühren fallen an). Aktuell gibt es für Vorbesteller einen Rabatt von 20 Prozent. (bsc)