Hübsche Autos: Car Design Awards für Hyundai, Ferrari und Porsche

Hyundai für sein Konzeptauto Prophecy, Ferrari für sein Serienauto Roma und Porsche für die Designsprache seiner gesamten Modellpalette sind die Preisträger der diesjährigen Car Design Awards. Der "Oscar" der Auto-Designer wurde 1984 vom italienischen Autodesign-Magazin Auto & Design in die Welt gesetzt. Diesmal wurde die Preisverleihung in Turin wegen der Coronavirus-Pandemie virtuell abgehalten.

In der Sparte Konzeptautos kamen hinter den Hyndai-Designern jene des EXP 100 GT aus dem Hause Bentley und die Seat-Designer für den Cupra Tavascan auf die Plätze. Der Porsche Taykan und Land Rovers Defender kamen hinter Ferrari auf die Plätze zwei und drei, ebenso die Designer von Peugeot und Mazda hinter den Porsche-Gestaltern.

Die Jury bestand aus Journalisten verschiedener internationaler Automagazine. Jury-Vorsitzende Silvia Baruffaldi, Herausgeberin von Auto & Design, sieht Positives in der erstmals online ausgetragenen Preisverleihung. Dadurch seien "Verbindungen in die ganze Welt" geknüpft worden.

Futuristisch, elegant, kultig

Hyundai hatte sein futuristisches Konzept Prophecy dieses Jahr im März vorgestellt. Die Linie der Karosserie soll an einen über die Jahrhunderte vom Wasser geschliffenen Stein erinnern. Sie erstreckt sich von der A-Säule des Fahrzeugs bis nach hinten. Einen kraftvollen Eindruck hingegen soll der "muskulöse Heck-Auftritt schon im Stand" erwecken. Ohne einen konventionellen Antrieb braucht der Prophecy auch keinen konventionellen Kühlergrill.

Ferraris Roma ist seit Kurzem für 200.000 Euro erhältlich; das Coupé kommt eleganter daher als so manch andere, aggressiv wirkendes Ferrari-Modell. Die Jury meint, es sei untertrieben, dass die Ferrari-Designer eine großartige Arbeit abgeliefert hätten. Sie hätten den Grand-Tourer ins 21. Jahrhundert beschleunigt.

Porsche hat es nach Meinung der Jury geschafft, "eines der kultigsten Designs in der Geschichte der Autos zu entwickeln". Die aktuelle Modellpalette kombiniere dessen Erbe mit technischer Innovation und schaffe so ein "hochmodernes und gleichzeitig unverwechselbares Image". Das Porsche-Designteam habe auch Stilelemente und Proportionen an die neuen Architekturen angepasst, die durch die Elektrifizierung ermöglicht wurden.

Voriges Jahr gewannen das Konzeptauto Alfa Romeo Tonale, das Serienauto Peugeot 208 und Citroën für seine Designsprache.

(anw)