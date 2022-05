Hunderte Telekom-Beschäftigte demonstrieren in Berlin

Hunderte Beschäftigte der Telekom haben am Dienstag in Berlin für höhere Gehälter demonstriert. Bundesweit fanden Warnstreiks in dem Konzern statt. Einschränkungen beim Service der Telekom sollten den Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. "Wir gehen stark davon aus, dass es dem Unternehmen schwerfallen wird, die Anfragen wegzuleiten", sagte der Berlin-Brandenburger Streikleiter der Gewerkschaft Verdi, Olaf Budert.

Nach seinen Angaben zogen etwa 700 Beschäftigte durch Mitte, vorbei auch an der Konzernrepräsentanz an der Französischen Straße. In beiden Bundesländern waren insgesamt 1000 Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen.

Die bundesweiten Tarifverhandlungen werden am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt. Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.

(mho)