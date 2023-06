Hybridauto Lexus LBX erweitert Programm der Edelmarke nach unten

Lexus fügt mit dem Crossover-Modell LBX erstmals ein kompaktes Modell in sein Angebot. Das ist zumindest eigenwillig in Zeiten, in denen das Angebot an kleineren Autos immer kleiner wird. Noch ungewöhnlicher ist es angesichts der Tatsache, dass Lexus zu den selbsternannten Premium-Marken zählt.

Für Europa entwickelt

Sie gibt ihrem neuen Modell auf Basis des Toyota Yaris Cross das Kürzel LBX, wie "Lexus Breakthrough Crossover". Was für ein Durchbruch gemeint ist, lässt Lexus offen. Wert legt man bei Lexus auf die Feststellung, das Auto habe man für Europa entwickelt. Es könnte die Lücke nutzen, welche die europäischen Hersteller in diesem Fahrzeugsegment immer größer werden lassen. Die mit den hohen Luxusansprüchen der Marke einhergehenden Preise werden allerdings nicht dazu angetan sein, eine von vielen Kunden erwünschte günstige Alternative für viele zu schaffen. Der LBX ist für eine kleine Nische in der großen Lücke gemacht. Lexus peilt "ein jüngeres Publikum an, die bisher keinen Lexus in Erwägung gezogen haben."

Toyotas globale Kleinwagen-Basis

Wie der Yaris Cross basiert der LBX auf Toyotas globaler Kleinwagen-Architektur GA-B, ist 4190 mm lang, 1825 mm breit, 1545 mm hoch und hat einen Radstand von 2580 mm. Das Kofferraumvolumen soll mit senkrechter Rückbanklehne 332 Liter für den Fronttriebler betragen, weniger als im Yaris Cross, der mit 397 Litern angegeben ist, für das Allradmodell gibt Lexus noch keinen Wert an. Alle Versionen verfügen über untere Dreiecksquerlenker und MacPherson-Feder-Dämpferbeine an der Vorderachse. Hinten arbeiten entweder eine Verbundlenkerachse oder – bei den Modellen mit einem weiteren Elektromotor an der Hinterachse – Doppelquerlenker. Die Radgröße entspricht mit 18 Zoll der des Yaris Cross

Rückkehr zur bewährten Zellchemie

Der Vollhybridantrieb entspricht dem bahnbrechenden und über Generationen weiterentwickelten Toyota HSE. Er basiert auf einem 1,5-Liter-Dreizylinder-Ottomotor mit variabler Ventilsteuerung und drei E-Maschinen, die über ein Planetenradgetriebe stufenlos Übersetzungen einregeln. Die Gesamtleistung beziffert Lexus mit 100 kW, das maximale Drehmoment mit 185 Nm. Das ist deutlich mehr als im Yaris Cross, der 85 kW und 120 Nm bietet. Im Gegensatz zu dessen neu eingeführter Lithium-Ionen-Batterie kommt im LBX nun wieder die im Konzern altgediente NiMH-Technik zurück, laut Pressemitteilung mit einer ausgefeilten Temperierung. Über das Fassungsvermögen dieses Akkus gibt Lexus noch keine Auskunft, sagt aber, dass der LBX damit noch längere Strecken elektrisch fahren kann.

Verbrauch wohl unter fünf Liter/100 km

Unser Test mit dem Yaris Cross bestätigte mit 4,7 Litern auf 100 km genau die Werksangabe nach WLTP, und es ist nicht zu erwarten, dass der bauähnliche Lexus die 5-Liter-Marke reißen wird.

Wie es sich für Lexus gehört, soll der LBX deutlich mehr Ausstattung, Assistenz und Optionen bieten als der 26.000 Euro teure Yaris Cross, was den kompakten Hybrid spürbar teurer machen wird. Das bislang günstigste Modell der Marke, der Lexus UX kostet 42.150 Euro, für den LBX darf man wohl mit deutlich über 30.000 Euro rechnen. Als Markteinführung kündigt Lexus "Anfang 2024" an.

