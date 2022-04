"Hydra Market": BKA schaltet umsatzstärksten illegalen Darknet-Marktplatz ab

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZTI) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben am Dienstag in Deutschland Server und weitere Hardware des wohl umsatzstärksten illegalen Darknet-Marktplatzes "Hydra Market" sichergestellt und damit abgeschaltet. Wie das BKA bekannt gab, sei zusätzlich Kryptowährung in Form von 543 Bitcoin im Wert von rund 23 Millionen Euro beschlagnahmt worden.

Drogen und Geldwäsche

Der Abschaltung des Hydra Market seien "aufwendige Ermittlungen" vorausgegangen, teilte das BKA mit. Sie seien zusammen mit der ZIT und US-amerikanischen Ermittlungsbehörden seit August 2021 geführt worden. Die Ermittlungen richteten sich gegen die zunächst unbekannten Betreiber des Darknet-Marktplatzes, auf dem vorwiegend Drogen gehandelt und gewerbsmäßige Geldwäsche durchgeführt worden sein sollen. Zu den mutmaßlichen Betreibern machte das BKA zunächst keine Angaben.

Über Hydra wurde auch der Dienst "Bitcoin Bank Mixer" angeboten. Mit ihm konnten Kriminelle digitale Transaktionen verschleiern, was den Strafverfolgern Ermittlungen von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährung erschwerte. Neben dem Drogengeschäft und der Geldwäsche seien über den Darknet-Marktplatz auch durch Hacks von Cyberkriminellen erbeutete Daten, gefälschte Dokumente sowie illegale digitale Dienstleistungen angeboten worden.

Ein Banner auf der Website des Hydra Market zeigt an, dass der Shop geschlossen wurde. (Bild: BKA)

Die Website des Hydra Market ist nun nicht mehr erreichbar. Wer die Website aufruft, bekommt nunmehr ein Banner mit dem Hinweis angezeigt, dass "die Plattform und der kriminelle Inhalt" beschlagnahmt worden seien.

Umsatzstarker Darknet-Marktplatz

Der Hydra Market war nach Angaben des BKA der weltweit umsatzstärkste illegale Marktplatz im Darknet. Allein 2020 habe der jährliche Umsatz mindestens 1,23 Milliarden Euro betragen. Bei dem Marktplatz waren rund 17 Millionen Kunden- und 19.000 Verkäuferkonten registriert. Erreichbar war der Hydra Market im russischsprachigen Darknet über das Tor-Netzwerk.

(olb)