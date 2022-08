Hyundai Motor erwägt Übernahme des koreanischen Selbstfahr-Start-ups 42dot

Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai Motor erwägt, seinen Anteil an dem südkoreanischen Start-up für autonomes Fahren 42dot zu erhöhen oder es ganz zu übernehmen. Die Übernahmeüberlegungen gelten als ein Signal für sein zunehmendes Interesse Hyundais an dem schnell wachsenden Markt autonomer Fahrzeuge.

Ein Sprecher von 42dot bestätigte gegenüber dem Tech-Nachrichtenportal TechCrunch, dass das Start-up sich in Gesprächen mit Hyundai Motor befinde. Die Bedingungen, einschließlich der Größe der Beteiligung und der Bewertung des Geschäfts, stünden allerdings noch nicht fest.

Derzeit hält Hyundai einen Anteil von 20,4 Prozent an dem drei Jahre alten Start-up, während 42dot-Mitbegründer und -Geschäftsführer Chang-Hyeon Song im Dezember 2021 einen Anteil von 36,2 Prozent hielt,. Das geht aus Unterlagen von 42dot hervor. Die restlichen Anteile befinden sich im Besitz von Risikokapitalfirmen und strategischen Investoren. Interessanterweise, so TechCrunch, leitet Song neben seiner Funktion bei 42dot auch das Transportation-as-a-Service (TaaS)-Team bei Hyundai Motor.

Teil der strategischen Transformation des Konzerns

Die Überlegungen, stärker bei 42dot einzusteigen, können als Zeichen dafür gedeutet werden, dass Hyundai Motor seine Bemühungen zur Stärkung seiner Technologie für autonomes Fahren beschleunigt. Dies steht im Einklang mit Plänen des südkoreanischen Automobilkonzerns, bis 2030 rund 79 Milliarden US-Dollar in Softwaretechnologie für autonomes Fahren und in Geschäftsbereiche für Elektrofahrzeuge zu investieren. Hyundai Motor will sich nach eigenen Angaben bis 2030 einen Anteil von sieben Prozent am weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge sichern. Dafür hat der Konzern gut neun Milliarden US-Dollar für Investitionen in Konnektivität und Software für autonomes Fahren vorgesehen.

Hyundai Motor hat sich auf die Fahnen geschrieben, fortschrittlichen Techniken zu entwickeln. In erster Linie geht es darum, die strategische Transformation des Konzerns zum Smart Mobility Solution Provider voranzutreiben. Dazu hat Hyundai neben autonomem Fahren bereits in andere Zukunftstechniken investiert, darunter Künstliche Intelligenz (KI), Urban Air Mobility (UAM), Smart Factory und Robotertechnik. Im Juni vergangenen Jahres schloss Hyundai die Übernahme des Robotikunternehmens Boston Dynamics ab.

Südkorea will bei neuer Mobilität an die Weltspitze. Bis 2030 soll das Land nach dem Willen der Regierung zum Marktführer bei E-Mobilität und autonomem Fahren werden. Von den avisierten Milliardeninvestitionen der Branche trägt Berichten zufolge Hyundai Motor den Löwenanteil. So hat der Konzern schon vor einigen Jahren eine gemeinsame Plattform für autonome Fahrzeuge mit dem irischen Zulieferer Aptiv gegründet. Die gemeinsame Tochter "Motional" wurde im August 2020 offiziell vorgestellt. Anfang 2021 gab es zudem Gerüchte über eine mögliche Partnerschaft zwischen Apple und Hyundai beim Bau selbstfahrender Elektroautos. Später wurden die Gespräche pausiert.

Übernahme noch in diesem Monat?

Nun also Hyundais Übernahmepläne rund um 42dot, von denen laut TechCrunch die südkoreanische Lokalzeitung Korean Economic Daily zuerst berichtete. Nach Angaben der Zeitung ist Hyundai im Juni an 42dot herangetreten, um das Unternehmen zu übernehmen und sei bereit, umgerechnet mindestens 306 Millionen US-Dollar zu investieren. Das geplante Geschäft könnte noch in diesem Monat abgeschlossen werden, so die Zeitung.

42dot wurde 2019 von dem ehemaligen Apple-, Microsoft- und Naver-Schüler Song gegründet und hat AKit, eine selbstfahrende Software- und Hardwarelösung, sowie TAP, eine autonome Mobilitäts- und Logistikplattform, entwickelt, die eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Ride-Hailing, Flottenmanagement, bedarfsgesteuerter Transport, intelligente Logistik und mehr anbietet.

(akn)