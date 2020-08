Hyundais neue Elektroauto-Marke heißt Ioniq

Der koreanische Autohersteller Hyundai kündigt mit Ioniq eine Marke für seine E-Autos an. In den nächsten vier Jahren will er drei neue Ioniq-Modelle anbieten.

Hyundai will seine Elektro-Modelle künftig nummerieren, mit geraden Zahlen für Limousinen und ungeraden für SUVs (Bild: Hyundai)