IBM: Sicherheitsupdates für zahlreiche Produkte verfügbar

In einem Product Security Incident Response(PSIRT) Blog veröffentlicht IBM regelmäßig Beiträge, die auf geschlossene Sicherheitslücken und zugehörige Produkt-Updates hinweisen. Seit Anfang vergangener Woche sind 14 Beiträge zu Updates hinzugekommen, deren Relevanz IBM als hoch einstuft. Zwei weiteren neuen Beiträgen hat IBM eine "Critical"-Einstufung zugewiesen; sie betreffen den Cloud Transformation Advisor und den eDiscovery Analyzer.

Die in den beiden Advisories beschriebenen kritischen Lücken CVE-2020-10531, CVE-2020-8174 und CVE-2019-17638 könnten von entfernten Angreifern unter anderem missbraucht werden, um beliebigen Code auszuführen, sensible Daten auszulesen oder Denial-of-Service-Zustände herbeizuführen.

Benutzer sollten einen Blick auf die Lückenbeschreibungen und Versionsangaben in den Bulletins werfen und die verfügbaren Aktualisierungen möglichst zeitnah einspielen. Wer sich einen Gesamtüberblick über alle verfügbaren Sicherheitsupdates – also auch über jene für Lücken mit "Low"- und "Medium"-Einstufung – verschaffen möchte, findet eine nach Monaten filterbare Auflistung der Security Bulletins in IBMS PSIRT-Blog. Hier ist allerdings Vorsicht geboten: Das Datum in der Übersicht gibt jeweils an, wann ein Beitrag modifiziert und nicht, wann er erstellt wurde.

Bulletins mit "High"- und "Critical"-Einstufung im Überblick

Im Folgenden haben wir die Bulletins mit "High"- und "Critical"-Einstufung für Sie aufgelistet. Zu beachten ist, dass die Veröffentlichungen oftmals mehrere Lücken/CVE-Nummern zusammenfassen. Die Gefahreneinstufung orientiert sich offenbar am jeweils höchsten CVSS-Score.

Einstufung "High":

Einstufung "Critical":

