Weil keiner mehr COBOL kann: KI-Tool übersetzt Mainframe-Anwendungen nach Java

IBM hat angekündigt, im vierten Quartal 2023 watsonx Code Assistant for Z zu veröffentlichen, nachdem es im September 2023 zunächst als Preview erscheinen soll. Das Tool verwendet generative Künstliche Intelligenz (KI), um eine effizientere Übersetzung der Programmiersprache COBOL zu Java zu ermöglichen. Es lässt sich auf der Plattform IBM Z verwenden und soll die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen vorantreiben.

Von COBOL zu modernerem Java

Die in den 1950er Jahren entwickelte Programmiersprache COBOL (Common Business Oriented Language) kommt heute nur noch selten zum Einsatz. So verwenden sie in der aktuellen Stack-Overflow-Umfrage nur 0,6 Prozent der weltweit über 90.000 befragten Entwicklerinnen und Entwickler, und die Beliebtheit der Sprache befindet sich ebenfalls am unteren Ende der Skala. Für bestehende COBOL-Anwendungen möchte IBM nun mit watsonx Code Assistant for Z eine Hilfestellung schaffen, Code zur Programmiersprache Java umzuziehen, und greift dafür auf generative KI zurück.

Laut IBM wird watsonx Code Assistant for Z ein Bestandteil seiner anstehenden Produktfamilie watsonx Code Assistant sein. Dahinter steht das Codemodell watsonx.ai von IBM, das Kenntnisse über 115 Programmiersprachen haben soll, die auf 1,5 Billionen Token beruhen. Mit 20 Milliarden Parametern soll es eines der größten Generative-AI-Foundation-Modelle für die Codeautomatisierung werden.

Wie IBM ausführt, kommt COBOL weltweit in Unternehmen und operationalen Prozessen zum Einsatz. Jedoch könnten Tools, die COBOL-Anwendungen zu Java-Syntax transformieren, schwer wartbaren Code erzeugen, der für Java-Entwicklerinnen und -Entwickler nicht verständlich sei. Mithilfe des neuen KI-Tools watsonx Code Assistant for Z soll sich COBOL-Code selektiv und inkrementell zu qualitativ hochwertigem, objektorientiertem Java-Code transformieren lassen – und so veraltete Mainframe-Anwendungen modernisieren. Zudem soll watsonx Code Assistant for Z Zugriff auf das IBM-Tool Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) zur Inventur und Analyse bieten.

Weitere Informationen sind der Ankündigung zu entnehmen.

Preview ab September

Im Rahmen seiner Konferenz IBM TechXchange vom 11. bis 14. September 2023 in Las Vegas plant das Unternehmen watsonx Code Assistant for Z als Preview vorzustellen. Im vierten Quartal 2023 soll das Produkt die allgemeine Verfügbarkeit erreichen.

Für das KI-Entwicklungstool watsonx.ai auf IBMs Hybrid-Cloud-Plattform ist eine kostenlose Probeversion verfügbar, um KI-Modelle zu trainieren, zu validieren und zu deployen. Für Einzelpersonen steht die kostenfreie Essentials-Edition bereit, für Unternehmen die kostenpflichtige Standard-Edition. Auch Metas großes Sprachmodell Llama 2 soll bald in watsonx.ai verfügbar sein.

