IIoT Conference: Entwicklerkonferenz im Rahmen der automatica in München

Am 23. Juni findet die Premiere der IIoT Conference in München statt. Die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag rufen die Konferenz in Zusammenarbeit mit der automatica ins Leben. Sie hatten den Start ursprünglich 2020 geplant, mussten ihn aber aufgrund der Absage der automatica vor zwei Jahren verschieben.

Die IIoT Conference setzt sich aus einem Konferenztag mit Fachvorträgen in zwei Tracks und einem vorgelagerten Workshop-Programm zusammen. Die Konferenz richtet sich an ein technisches Publikum und möchte die Brücke schlagen zwischen Ingenieuren und Automatisierungstechnikerinnen, die zunehmend mit Softwarethemen in Berührung kommen, auf der einen und IT-Profis, die im Bereich Robotik und Automation tätig sind, auf der anderen Seite.

Von Standards und Protokollen bis zu Praxisberichten

Das Programm der Konferenz bietet unter anderem folgende Vorträge:

Der Digitale Zwilling im Zeichen nachhaltiger Systeme

Aufbau einer Edge Computing & Industrial IoT Plattform

Ein Deep Dive in MQTT 5

ROS: Robot Operating System

Anbindung von Altanlagen durch Treibergenerierung

Für die Tickets zur automatica IIoT Conference gilt bis zum 5. Mai ein Frühbucherrabatt, mit dem sich der reguläre Preis von 399 auf 349 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) reduziert. Der ganztägige Workshop am Vortag zu MQTT 5 kostet 449 Euro. Ein weiterer Workshop ist in Planung.

Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag lautet #IIoTConf.

(rme)