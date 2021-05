IIoT Conference: Jetzt noch Frühbucherrabatt für die Online-Konferenz sichern

Am 16. Juni findet die IIoT Conference online statt. Die Konferenz wendet sich an ein technisches Publikum und möchte die Brücke schlagen zwischen Ingenieurinnen, die zunehmend mit Softwarethemen in Berührung kommen, und Softwareentwicklern sowie IT-Profis, die im Bereich Robotik und OT (Operational Technology) tätig sind.

Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag haben die IIoT Conference in Kooperation mit der automatica geplant, und ursprünglich war die Konferenz 2020 im Rahmen der Messe vorgesehen. 2022 soll die Konferenz auf dem automatica-Gelände in München stattfinden.

IT trifft OT

In Zusammenarbeit mit einem Programmbeirat haben die Veranstalter das Programm der Konferenz mit zwölf Vorträgen und einer Keynote unter anderem zu folgenden Themen zusammengestellt:

Digital Twin für das IIoT

Aufbau einer Edge-Computing-Plattform

Serverless IIoT

ROS: Das Robot Operating System

Anbindung von Altanlagen durch Treibergenerierung

Wem gehören die Daten? Und wem gehört die Fabrik?

Noch bis zum 25. Mai gilt für die Tickets zur IIoT Conference ein Frühbucherrabatt, mit dem sich der reguläre Preis von 299 auf 249 Euro reduziert (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Zusätzlich finden am 18. und 29. Juni zwei Workshops zu den Themen MQTT 5 und Machine Learning mit IIoT-Sensordaten statt, die jeweils 449 Euro kosten.

Teilnehmer, die einen der Workshops zusammen mit dem regulären Programm buchen, erhalten einen zusätzlichen Rabatt. Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag lautet #IIoTConf.

(rme)