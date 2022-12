IIoT: Eclipse Foundation bringt Sparkplug 3.0 auf den Weg zur ISO-Zertifizierung

Die unter dem Dach der Eclipse Foundation aktive Sparkplug Working Group hat Version 3.0 der quelloffenen Sparkplug-Spezifikation vorgelegt. Sie soll die Kommunikation innerhalb des Industrial Internet of Things (IIoT) auf Basis offener Standards wie etwa dem MQTT-Protokoll sicherstellen, um für unternehmenskritische Betriebstechnik (Operational Technology – OT) den interoperablen Datenaustausch zwischen Anwendungen, Sensoren, Geräte und Gateways zu gewährleisten.

Solide, offene Basis für mehr Interoperabilität im IIoT

Laut Ankündigung ist Sparkplug 3.0 die erste unter Leitung der Eclipse Foundation vollendete Version der Spezifikation. Sie soll einerseits die in der Version 2.2 noch bestehenden Unklarheiten ausräumen, darüber hinaus aber auch neue explizite normative Aussagen ergänzen, ohne die Abwärtskompatibilität der quelloffenen Spezifikation zu gefährden. Insbesondere im Hinblick auf MQTT-basierte OT-Systeme definiert Sparkplug entscheidende Faktoren wie den Topic Namespace, die Nutzdatenverschlüsselung (Payload Encoding) oder das Session-State-Management, zu denen MQTT keine expliziten Vorgaben macht.

Bereits zur Jahresmitte 2022 hatte die Eclipse Foundation ein Sparkplug Compatibility Program aufgelegt, dessen erklärtes Ziel es ist, Plug-and-Play-Interoperabilität mit MQTT im Industrial Internet of Things zu erreichen. Mit Fertigstellung der Sparkplug-Spezifikation 3.0 sei nun außerdem ein Reifegrad erreicht, um die Zertifizierung von Sparkplug als internationalem Standard durch die ISO/IEC mit Nachdruck voranzutreiben, wie Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation, unterstreicht. Der Umsetzungsprozess dazu sei angestoßen und die Foundation habe zudem vom ISO/IEC Joint Technology Committee (JTC) den Status als Einreicher einer Publicly Available Specification (PAS) erhalten. Damit sind laut Milinkovich die Voraussetzung geschaffen, die Zulassung in einem verkürzten Verfahren in weniger als einem Jahr abschließen zu können.

Lesen Sie auch Konferenz zu IoT und IIoT: Vorträge für die building IoT 2023 in München gesucht heise Developer

Weitere Information zu Sparkplug-Spezifikation 3.0 und den Zertifizierungsbemühungen bei ISO/IEC lassen sich der offiziellen Ankündigung der Eclipse Foundation entnehmen.

(map)