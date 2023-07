IIoT: HiveMQ öffnet Open-Source-Gateway für industrielle Edge-Daten

Die Open-Source-Software HiveMQ Edge des deutschen Unternehmens HiveMQ soll es Entwicklern und Entwicklerinnen ermöglichen, Daten aus Industriegeräten mit OT-Protokollen wie Modbus und OPC-UA zu erfassen und in das einheitliche MQTT-Datenformat zu überführen. Das neue Gateway für das IIoT übernimmt die Integration der Daten aus den verschiedenen Systemen und Anwendungen über ein skalierbares Hub-and-Spoke-Modell.

In einem ausführlichen Blog-Beitrag erläutert das Entwicklerteam von HiveMQ, welche Vorteile der Einsatz des Open-Source-Gateways im IIoT-Bereich zu bieten hat. Dazu erläutern sie, dass Industrieunternehmen bei Übernahme ihrer Daten aus der Betriebsumgebung (OT) in die IT unter anderem mit verschiedenen Endpunkten samt ihren veralteten Schnittstellen und der Einschränkung der Skalierbarkeit durch Punkt-zu-Punkt-Datenintegrationsmuster zu kämpfen haben.

HiveMQ Edge bietet einen Unified Namespace, der es ermöglicht, Daten aus verschiedenen Quellen in einer semantisch strukturierten und vereinheitlichten Ansicht abzubilden. (Bild: HiveMQ)

Mit HiveMQ Edge sollen sich Daten aus Industriegeräten mit OT-Protokollen wie Modbus und OPC-UA erfassen und für Edge-Systeme in das standardisierte MQTT-Protokoll überführen lassen. Weiterhin stellt HiveMQ Edge einen Unified Namespace bereit, der es Entwicklern und Entwicklerinnen ermöglicht, Daten aus verschiedenen Quellen in einer semantisch strukturierten und vereinheitlichten Ansicht von OT und IT abzubilden, die Datenanalysen in Echtzeit ermöglicht.

Neuer MQTT-Broker inklusive

Die Software bietet eine Reihe von Funktionen, die eine OT/IT-Integration erleichtern sollen. Dazu gehört ein Edge-optimierter MQTT-Broker, der sicherstellt, dass Nachrichten bereits vor Ort in industriellen Fertigungsanlagen mit minimaler Unterbrechung weiterverarbeitet werden können.

Die Modbus- und OPC-UA-Adapter sollen dazu beitragen, die Integration von OT-Daten in Unternehmenssysteme zu beschleunigen. Das HiveMQ-Entwicklerteam bekräftigt in diesem Zusammenhang, weitere Protokolladapter im Laufe der Zeit zum Projekt hinzufügen zu wollen. Entwickler können außerdem HiveMQ Edge durch die bidirektionale MQTT-Bridge-Funktionalität mit MQTT-Brokern in Unternehmen verbinden und so eine auf offenen Standards basierende UNS-Lösung (Unified Namespace) aufbauen. Die Software bietet durch den Open-Source-Ansatz frei zugänglichen Quellcode und ein umfangreiches SDK, sodass Entwicklerinnen und Entwickler sie an spezifische Anforderungen anpassen können.

Weitere Details und ausführliche Informationen zu HiveMQ Edge finden sich im Blog-Beitrag und auf GitHub.

