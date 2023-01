IMAX Enhanced: Sony Pictures setzt Engagement für Heimkino-Format fort

Unter dem Namen "IMAX Enhanced" hoben IMAX und DTS im September 2018 ein Zertifizierungsprogramm für den Heimkino-Bereich aus der Taufe, das neu gemasterte 4K-HDR-Inhalte und eine Variante des 3D-Soundformats DTS:X (zumindest hinsichtlich des englischen Originaltons) kombiniert. Als großes Hollywoodstudio kam dabei damals Sony Pictures ins Boot, das tatsächlich passende Filme auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichte – zunächst in den USA, später auch in Europa.

Doch das Engagement von Sony Pictures Home Entertainment ebbte recht schnell wieder ab. In Deutschland brachte das Studio insgesamt nur sechs Filme in dem Format auf UHD-Blu-ray auf den Markt (siehe Übersicht), darunter zuletzt die Neuverfilmung von "3 Engel für Charlie" Ende Juni 2020.

Nun teilte Sony Pictures jedoch mit, bei IMAX Enhanced wieder Gas geben zu wollen: Laut einer zur aktuell stattfindenden CES veröffentlichten Pressemitteilung hat sich das Studio verpflichtet, kommende Filme wie "Spider-Man: Across The Spider Verse", "Gran Turismo", "The Equalizer 3", "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody", "A Man Called Otto" und "Madame Web" zu veröffentlichen – und zwar international.

Welches Medium?

In der angesprochenen Mitteilung ist ausdrücklich von "UHD-Box-Sets" die Rede, allerdings wird auch die Nutzung von IMAX Enhanced bei Videostreamingdiensten erwähnt. Allerdings setzt hier aktuell lediglich Sony-Pictures-Konkurrent Disney das Format bei seinem Dienst Disney+ ein – und dort auch nur hinsichtlich der Bildkomponente, da ein spezieller 3D-Streaming-Codec im IMAX-Enhanced-Format aktuell noch auf sich warten lässt.

Sony Pictures selbst betreibt keinen eigenen Abo-Dienst, sondern nur einen Demokanal namens "Bravia Core", der jedoch IMAX Enhanced (wie Disney+ derzeit ohne den neuen Streamingcodec) ebenfalls anbietet. Ansonsten ist Sony Pictures mit Lizenzen, die es an Dienste wie Netflix verkauft, gut im Geschäft. Vor dem Start der diesjährigen CES hatte gerade LG angekündigt, künftig (neben Sony, Philips und Sharp) ebenfalls das IMAX-Enhanced-Streamingformat zu unterstützen.

Gerätschaften

Für IMAX Enhanced gibt es speziell zertifizierte Audio/Video-Receiver, die das 3D-Soundformat der entsprechenden UHD-Blu-rays direkt verarbeiten können. Besitzer dieser Geräte können sich also über die aktuelle Entwicklung freuen. Aber IMAX Enhanced ist auch auf gewöhnlichen Heimkino-Anlagen nutzbar. Je nach vorhandenem Decoder gibt es dann das 3D-Soundformate DTS:X oder DTS-Surround-Sound zu hören.

Nicht erwarten sollte man allerdings, dass die Heimkino-Sparte von Sony Pictures für den deutschen Markt eigens Synchronfassung in IMAX Enhanced/DTS:X in deutscher Sprache anfertigen lassen wird. Hier dürfte weiterhin DTS HD Master Audio das Maximum darstellen. (nij)