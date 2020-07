ISDdigital: Schwerpunkte der Internet Security Days 2020

Die Konferenz für Security-Experten wird digital: Im September veranstalten eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. und heise Events die ISD Digital, die ersten Internet Security Days als reine Online-Konferenz. Vom 15. bis 18. September steht jeder Tag im Zeichen eines anderen Schwerpunktthemas:

Dienstag, 15. 9.: Cybercrime: Den Hackern auf der Spur

Mittwoch, 16. 9.: Human Factor: Die menschliche Firewall

Donnerstag, 17. 9.: Internet Everywhere – Security Everywhere?!

Freitag, 18. 9.: Best Practices: Aus Erfahrungen lernen

Professionelle Notfallvorsorge und Cyberabwehr

Peter Vahrenhorst vom Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA NRW wird in seiner Keynote über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Polizeiarbeit sprechen. An einer Paneldiskussion über Cybersicherheit nimmt unter anderem Prof. Dr. Jan Jürjens vom Fraunhofer-Institute for Software and Systems Engineering ISST teil.

Über die Frage, wie Experten umdenken müssen, damit IT-Sicherheit langfristig funktioniert, diskutiert am Mittwoch 16. September Carolin Desirée Töpfer mit den Teilnehmern. Zum Thema "Automation, Awareness und warum Sündenböcke sinnlos sind" spricht am gleichen Tag Tim Berghoff von G DATA Cyber Defense.

Der Vortrag "Viren im Gesundheitswesen: Das Krankenhaus in Zeiten von Emotet und Covid-19" von Klaus Rummel vom Klinikum Ingolstadt, thematisiert am Donnerstag aktuelle Sicherheits-Herausforderungen in der Corona-Krise. Dr. Judith Nink von eyeo spricht anschließend über sicheres Remote-Arbeiten Zuhause und unterwegs.

Networking

Der Freitag steht ganz im Zeichen von Best Practices. Bernhard Hirschmann und Ediz Turcan von der EXXETA AG erläutern Hacking for Security. Roland Brethauer von SAP zeigt, wie in Projekten mit Hilfe von Threat Modelling zielgerichtet priorisiert werden kann.

Wie in den vergangenen Jahren erwarten die Teilnehmer zudem viele weitere Panels, Vorträge und Webinare. Das Programm der ISD Digital 2020 bietet allen Teilnehmern zudem Chancen zum Networking und direkten Austausch mit Security-Experten und Keynote-Speakern.

