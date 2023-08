ISS: Crew 7-Mission erfolgreich an ISS angedockt

Die am Samstag gestartete Crew ist auf der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Gegen 15:20 Uhr wurde das Andockmanöver der "Dragon"-Kapsel von SpaceX erfolgreich abgeschlossen. Die vier Astronauten lösen vier Ihrer Kollegen ab, die in wenigen Tagen die Rückreise zur Erde antreten.

Start um einen Tag verschoben

Der ursprünglich für Freitag geplante Start wurde von der US-Raumfahrtbehörde NASA und dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX auf Samstagmorgen verschoben. Die Missionsleiter wollten Berichten zufolge sicherstellen, dass die Umweltkontroll- und Lebenserhaltungssysteme ordnungsgemäß funktionieren. Der Start am Samstag vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral verlief problemlos. Die vierköpfige Crew brach in einer Dragon-Kapsel von SpaceX, angetrieben von einer Falcon-9-Rakete, zur ISS auf.

Die Crew setzt sich aus der NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli, dem Dänen Andreas Mogensen von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, dem Japaner Satoshi Furukawa und russischen Kosmonauten Konstantin Borissow zusammen. Sie sollen Stephen Bowen, Warren Hoburg, Andrej Fedjajew und Sultan al-Nijadi ablösen, die in einigen Tagen mit der "Dragon"-Kapsel zur Erde zurückkehren. Bis dahin steigt die Besatzung der ISS kurzzeitig auf 11 Menschen an.

Kommandantin in Deutschland geboren

Die Kommandantin Moghbeli wurde in Deutschland geboren und wuchs in New York auf. Ihre Eltern waren während der Revolution 1979 aus dem Iran geflohen. Es ist ihre erste Mission, mit der sie auch zeigen wolle, dass iranische Mädchen große Ziele haben können.

Die vier Astronauten der Crew-7-Mission haben laut NASA-Administrator Bill Nelson mehr als 200 wissenschaftliche Experimente und Technologiedemonstrationen im Gepäck. Diese dienten der Vorbereitung auf Missionen zum Mond, Mars und darüber hinaus. Gleichzeitig kämen sie der Menschheit auf der Erde zugute. Im März dieses Jahres brachte eine "Dragon"-Kapsel Experimente von deutschen Studenten auf die ISS.

Der NASA zufolge handelt es sich bei der aktuellen Mission um den achten bemannten Flug des Raumschiffs "Dragon". Es sei es die siebte Rotation der ISS-Besatzung seit 2020. Laut Medienberichten hat SpaceX in diesem Jahr bereits fast 60 Starts erfolgreich absolviert – im gesamten vergangenen Jahr waren es 61 Starts.

