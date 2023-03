IT-Abteilung: Das Management verschwendet unsere Budgets!​

Drei Viertel der Unternehmen verschwenden mindestens 10 Prozent ihres IT-Budgets für vermeidbare Ausgaben. Das meinen zumindest die Befragten der international angelegten Studie "LeanIX IT Cost Optimization Survey 2023" des gleichnamigen IT-Service-Anbieters. Jedes vierte Unternehmen gebe demnach sogar 20 Prozent der Gelder an falschen Stellen aus.

Als Auslöser der größten vermeidbaren Kostenpunkte machen die Befragten in der Mehrheit dabei Folgen technischer Schulden und veralteter Technik aus – 56 Prozent sehen das mindestens "stark" im eigenen Unternehmen. Etwas weniger sehen "redundante Applikation", also unnötige Anwendungen, als vermeidbare Ausgabe (42 Prozent).

Trotzdem herrscht (noch) Optimismus

Noch habe das aber nur geringe Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Firmen: 41 Prozent der Befragten blickt trotz der angespannten Gesamtwirtschaftslage positiv auf die eigene Geschäftsentwicklung, weitere 38 Prozent zumindest neutral. Gleichzeitig wollen drei Viertel erkannt haben, dass sich die weltweite Inflation auf die eigene Branche auswirke – es sei also nur eine Frage der Zeit, warnt LeanIX, bis die "Verschwendung von IT-Ressourcen in den Fokus" rücke. Kein Wunder, dass die Stimmung zwischen IT und der Business-Abteilung daher angespannt zu sein scheint: Nur 30 Prozent bewerten die grundsätzliche Zusammenarbeit als ausreichend, bezüglich der Abstimmung über Entscheidungen zur IT-Optimierung sind sogar nur 21 Prozent zufrieden.

Das Unternehmen hat für seine "IT Cost Optimization Survey 2023" im November und Dezember 2022 rund 150 seiner internationalen Kunden online befragt. Mit 70 Prozent des Samples stammten die meisten der Befragten aus Europa. Die Umfrage ist damit nicht repräsentativ. 40 Prozent waren zu dem in Firmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden tätig sind. Der vollständige Report, der außerdem Zahlen zur Optimierung der IT-Landschaften bereithält, steht gegen Abgabe der persönlichen Daten zum Download.

(jvo)