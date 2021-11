IT-Ausgaben wachsen auch 2022, vor allem für die Cloud

Um 4,7 Prozent auf 1,3 Billionen US-Dollar sollen die IT-Ausgaben 2022 gegenüber dem Vorjahr in EMEA steigen. Diese Zahlen für den Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika gehen auf Gartners aktuelle Vorhersage zurück. Dies wäre ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2021, dieses Jahr betrug das Plus 6,3 Prozent gegenüber dem allerdings ausgesprochen schwachen 2020.

Jedoch sollen die IT-Ausgaben 2022 deutlich anders verteilt sein, als zuvor: Während Unternehmen mehr Geld für Rechenzentren, Dienstleistungen und Software in die Hand nehmen werden, stoppen die zuvor wachsenden Ausgaben für Endgeräte fast vollständig. Dies liege daran, so Gartner, dass die Desktops, Laptops und Smartphones der Nutzer bereits gut fürs hybride Büro ausgelegt seien.

Cloud bleibt angesagt

Am meisten soll die Cloud profitieren: Infrastructure as a Service (IaaS) und Desktop as a Service (DaaS) sieht Gartner als größten Wachstumsbereich – mit je einem Plus von gut 30 Prozent. Insgesamt sollen die Ausgaben für die Cloud laut Vorhersage nächstes Jahr um 12,5 Prozent gegenüber 2021 zulegen. Die Marktanalysten sehen hierin einen langfristigen Trend.

Generell entsprechen die Zahlen für Deutschland denen für EMEA. Allerdings investieren hiesige Unternehmen auch 2022 deutlich stärker als andere Länder in Endgeräte. Am meisten Wachstum kann nächstes Jahr jedoch das Segment der Firmensoftware für sich einnehmen. Alle Informationen hierzu finden sich in der Ankündigung der neuen Zahlen.

(fo)