IT-Chefs: Für Sicherheit ist zwar viel Geld da, für Security-Teams aber nicht

Die IT-Sicherheit dominiert in vielen Firmen die Budget- und Projekt-Planung für das kommende Geschäftsjahr. Mit weitreichenden Neuanstellungen in diesem Bereich der Unternehmens-IT planen dennoch nur wenige Chefs. Das ist das zentrale Ergebnis des Global Tech Outlook 2023 von Red Hat.Der Open-Source-Spezialist befragte für seinen Ausblick Führungskräfte nach den Budgets und der Ausrichtung im folgenden Jahr – sowohl bezüglich technischer als auch nicht-technischer Vorhaben.

Der IT-Sicherheit räumen laut Global Tech Outlook 2023 – wie bereits im Vorjahr – die meisten Chefs die Top-Priorität ein. 44 Prozent von ihnen setzten das Thema in die Top-3-Vorhaben des eigenen Unternehmens. Für die Pflege der Cloud-Infrastruktur, die auf Platz zwei rangiert, gaben das 36 Prozent an, für das IT- und Cloud-Management auf dem dritten Rang 35 Prozent. Nach spezifischeren Vorhaben gefragt, befanden 40 Prozent der Befragten Netzwerk-Sicherheit und 38 Prozent die Cloud-Sicherheit als wichtigste Themen.

Die Absicherung der Software-Lieferketten, auf die Angriffe in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen haben, nannte hingegen nur rund jeder Achte als wichtiges Ziel. Ebenso wenige Führungskräfte sehen die Suche nach neuem Personal im Bereich "Security und Compliance" als wichtiges Projekt des kommenden Jahres – ihre hohen Sicherheitsziele wollen sie also offenbar vor allem Software-seitig erreichen.

IX NEWSLETTER: MONATLICH SPANNENDE HINTERGRÜNDE ZUR NEUEN AUSGABE Kennen Sie schon den kostenlosen iX-Newsletter? Jetzt anmelden und monatlich zum Erscheinungsdatum nichts verpassen: heise.de/s/NY1E In der nächsten Ausgabe geht's ums Titelthema der Dezember-iX: Kubernetes absichern.

IT-Sicherheit dominiert auf ganzer Linie

Auch bei den Fragen nach Prioritäten in Einzelbereichen der IT dominieren die Sicherheits-Themen: Cloud-Security führt die Rangliste bei den Infrastruktur-Projekten an (42 Prozent) – die Cloud-Migration folgt auf dem zweiten Platz (33 Prozent). Gleiches gilt für die Datensicherheit und -integrität im Bereich "Analytics" und Security-Automation im Feld der Automatisierungsprojekte. Gefragt nach einer Beschreibung des Ziels der digitalen Transformation im Unternehmen mit nur einem Begriff antworteten ebenfalls die meisten Führungskräfte "Security" (20 Prozent). Im Vorjahr beschrieben noch die meisten ihre Transformation als von "Innovation" getrieben.

Für den Global Tech Outlook hat Red Hat 1703 IT-Führungskräfte weltweit befragt. Die Teilnehmenden stammten aus einem "breiten Spektrum von Industrien" und setzten sich sowohl aus Red-Hat-Kundschaft als auch einem erweiterten Industrie-Panel zusammen. Mehr als die Hälfte der Befragten sei zudem für ein Unternehmen tätig, das mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Jahr umsetze. Die insgesamt nun neunte der jährlichen Red-Hat-Umfragen fand von Mai bis Juni 2022 statt. Auch die letzte und vorletzte Studie standen jeweils im Licht der IT-Security

Den vollständigen Global Tech Outlook stellt Red Hat gegen Abgabe der persönlichen Daten zum Download bereit.

(jvo)