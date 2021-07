IT-Dienstleister Atos baut 1300 Arbeitsplätze in Deutschland ab

Der französische IT-Dienstleister Atos streicht in seinem angestammten Infrastruktur-Geschäft in Deutschland rund 1300 Stellen. Darüber hätten sich die Sozialpartner geeinigt, teilte das Unternehmen in Paris mit.

In dem Bereich, zu dem etwa Datencenter und IT-Experten der Kunden vor Ort gehören, beschäftigt Atos in Deutschland rund 5000 Mitarbeiter. In Atos ist unter anderem die frühere Siemens-Sparte SIS aufgegangen, die der Münchner Konzern 2011 an die Franzosen verkauft hatte.

Die Kürzungen sind Teil des Umbaus auf das Digital- und Cloud-Geschäft. Die Corona-Pandemie hat den Trend zu digitalen Lösungen beschleunigt. Für den Stellenabbau, mit dem das Geschäft in Deutschland auf die Beine kommen soll, rechnet Atos in diesem Jahr mit Kosten von 180 Millionen Euro.

(anw)