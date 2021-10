IT JOB KOMPAKT: Karriere-Event auf der it-sa

Sie sind in der IT tätig und wollen sich beruflich verändern oder suchen einen neuen Arbeitgeber? Sie möchten Ihre Karriere vorantreiben und wünschen sich Tipps von erfahrenen Experten?

Mit der Veranstaltung IT JOB KOMPAKT bieten wir Ihnen eine Kombination aus Fachkonferenz und Recruiting-Messe für Ihre berufliche Weiterentwicklung.

Erfahrene HR-Spezialisten und Coaches präsentieren aktuelle Job-Themen im Konferenzraum. Während des ganztägigen Konferenzprogramms berichten Sie über Chancen im Berufsumfeld, stehen Rede und Antwort und liefern wertvolle Tipps & Werkzeuge für Ihre weitere Karriereplanung. Gleichzeitig präsentieren mehrere Unternehmen auf der Karriere-Messe ihre Einstiegsmöglichkeiten.

Der IT JOB KOMPAKT findet im Rahmen der it-sa Messe in Nürnberg statt. Die Anmeldung und die Teilnahme sind kostenlos. Somit haben alle Teilnehmenden gleichzeitig direkten und kostenlosen Zugang zur IT-Security-Fachmesse.

Spannende Vorträge und Interaktionen

Neben der Arbeitgeber-Ausstellung bietet der IT JOB KOMPAKT ein umfangreiches Konferenzprogramm. In den zahlreichen Vorträgen erhalten Teilnehmende wichtige Impulse zur Persönlichkeitsentwicklung und zu Themen, die in der heutigen Arbeitswelt wichtig sind. Es geht um Selbstreflektion, Souveränität und Widerstandskraft. Wir beschäftigen uns mit der Führung von Mitarbeitern, aber auch mit der Gehaltsfrage: Was bin ich wert? Außerdem werden Bewerbungsgespräche via Video ein Thema sein. Unsere Experten verraten Ihnen, worauf es dabei ankommt.

Beim Elevator Pitch präsentieren die ausstellenden Arbeitgeber in jeweils fünf Minuten ihr Unternehmen und ihre Einstiegsmöglichkeiten.

Weitere kostenlose Highlights:

Einzel-Coachings – Lassen Sie sich in einem Vier-Augen-Gespräch von einem erfahrenen Coach beraten.

Lebenslaufcheck – Reichen Sie Ihren Lebenslauf ein und erhalten Sie wertvolles Feedback von unseren Experten.

Bewerbungsfoto – Lassen Sie vor Ort ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Jobmesse im Eingangsbereich der it-sa. Hier präsentieren Unternehmen sich und ihre aktuellen Stellenangebote. Es bietet sich somit die Möglichkeit erster direkter Bewerbungsgespräche.

Jetzt kostenlos registrieren: www.it-job-kompakt.de

(anwi)