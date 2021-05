IT Job Kompakt: Das digitale Karriere-Event

Mit der Veranstaltung IT Job Kompakt bieten wir Ihnen ein neues Eventformat – eine interaktive Kombination aus Fachkonferenz und Recruiting-Messe. Erfahrene HR-Spezialist:innen und Coaches präsentieren aktuelle Job-Themen, berichten über Chancen im Berufsumfeld, stehen Rede und Antwort und liefern wertvolle Tipps & Werkzeuge für Ihre weitere Karriereplanung. Die Anmeldung und die Teilnahme sind kostenlos.

Spannende Vorträge und Interaktionen

In den zahlreichen Vorträgen bekommen Teilnehmer:innen wichtige Impulse zur Persönlichkeitsentwicklung und zu Themen, die in der heutigen Arbeitswelt wichtig sind. Es geht um Selbstreflektion, Souveränität und Widerstandskraft. Wir beschäftigen uns mit der Führung von Mitarbeitern, aber auch mit der Gehaltsfrage: Was bin ich wert? Worauf kommt es beim Bewerben im Jahr 2021 an?

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit kostenlos Ihren Lebenslauf von der Personalberatung Jobware checken zu lassen. Es gibt Einzelcoachings, in denen Sie sich zu einem Thema Ihrer Wahl beraten lassen können. Um Ihnen auch virtuell einen Austausch zu ermöglichen, bietet das Veranstaltungstool "Talque" mehrere Möglichkeiten zum Networking wie Chats unter vier Augen mit zukünftigen Arbeitgeber:innen und/oder Kolleg:innen.

Virtuelle Jobmesse

Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine virtuelle Jobmesse. Auf dieser präsentieren sich Unternehmen und ihre aktuellen Stellenangebote sowie Aus- und Weiterbildungsplätze. Außerdem stehen sie für direkte Bewerbungsgespräche zur Verfügung. Die Jobwall bietet Ihnen einen Überblick über aktuelle Vakanzen.

Jetzt kostenlos registrieren: www.it-job-kompakt.de

