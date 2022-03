IT Job Kompakt am 30. und 31. März: Jetzt noch für Recruting-Messe registrieren

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 30. und 31. März, findet der IT Job Kompakt statt. Die Mischung aus Fachkonferenz und Recruiting-Messe wird im Hannover Congress Centrum (HCC), parallel zur secIT, der IT-Security-Fachmesse von Heise Medien, ausgerichtet. Besucher des IT Job Kompakt haben so auch die Gelegenheit, den Vorträgen der drei Bühnen der secIT zu folgen und die über fünfzig Ausstellerstände dieser Veranstaltung zu besuchen.

Wer sich beruflich umorientieren möchte, einen neuen Arbeitgeber sucht oder einfach nur etwas über die aktuell wichtigsten Erkenntnisse am IT-Jobmarkt erfahren möchte, stößt beim IT Job Kompakt auf die ausstellenden Unternehmen Airbus, DataGuard, DNV, GDATA, IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, Jobware, Rheinmetall, R+V, sepp.med, die VHV Gruppe sowie die Heise Gruppe, die sich mit vakanten IT-Stellen und anderen Angeboten präsentieren.

Zwei Tage, eine Bühne und acht Vorträge

Im Rahmen des Konferenzprogramms zeigen HR-Spezialisten und Coaches derzeit wichtige Job-Trends auf. Sie berichten über Chancen im Berufsumfeld und liefern wertvolle Impulse für die Karriereplanung. Es geht um folgende Vorträge:

Gehaltsspiegel IT – Was bin ich wert?

Entscheidungen treffen – Wege aus dem Hadern und Zögern

Wie bewerbe ich mich 2022 richtig? – Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf (2x)

Bewerbungsgespräche im Jahr 2022: Wer stellt sich eigentlich bei wem vor?

Vertrauen als wesentlicher Faktor im New Normal

Was ist Erfolg … eigentlich?

Bewerbungs-Booster Social Media: Selbstvermarktung für Techies

Weitere Angebote vor Ort sind die Gelegenheit, sich ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen und den eigenen Lebenslauf einer Prüfung unterziehen zu lassen. Für die "IT Job Kompakt"-Veranstaltung kann man sich weiterhin kostenlos anmelden. Die Registrierung ermöglicht auch den Zugang zur secIT.

Weitere Informationen finden sich auf der Event-Website.

(ane)