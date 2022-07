IT Job kompakt: Heise richtet Recruiting-Messe auf der gamescom aus

Der IT Job kompakt findet Ende August auch auf der gamescom in Köln, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, statt. Auf der von Heise Medien ausgerichteten Fachkonferenz und Recruiting-Messe präsentieren erfahrene HR-Spezialisten und Coaches aktuelle Job-Themen, sie berichten darüber hinaus über Chancen im Berufsumfeld und liefern wertvolle Impulse für Ihre weitere Karriereplanung. Zusätzlich wird es auf der Bühne des IT Job kompakt tiefgehende Einblicke in und aus der Gaming-Szene geben.

Die gamescom startet am 24. August und geht bis 28. August. Im Bereich des IT Job kompakt können sich Unternehmen von 25. bis 28. August präsentieren – sowohl an ihren Messeständen als auch auf der Bühne, die den Tag über ein attraktives Vortragsprogramm umfassen wird. Gegenwärtig haben schon folgende Unternehmen einen Stand gebucht: Aixtron, Brockhaus AG, das Bundesamt für Verfassungsschutz, Delphion, ESA, fullfillment tools by REWE und Siemens. Weitere werden folgen.

Nach Nürnberg, Hannover, München nun Köln

Beim IT Job kompakt können sich Unternehmen präsentieren, ihre vakanten IT-Stellen offerieren und für direkte Bewerbungsgespräche zur Verfügung stehen. Die Kölner Ausgabe des IT Job kompakt folgt auf frühere Ausgaben in Nürnberg, Hannover und München (am 13. und 14. Juli) sowie einen Online-Kick-off im Juni 2021. Für Besucher und Besucherinnen gibt es darüber die Möglichkeit, Bewerbungsfotos zu erstellen. Außerdem kann man sich seinen Lebenslauf einer Prüfung unterziehen lassen.

Ein gesondertes Ticket brauchen Interessierte am IT Job kompakt nicht. Demnach können alle Besucher und Besucherinnen der gamescom die Stände der Recruiting-Messe besuchen.

(ane)