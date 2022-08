IT Job kompakt: Heise richtet Recruiting-Messe auf der gamescom aus

Der IT Job kompakt findet Ende August auch auf der gamescom in Köln, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, statt. Die gamescom startet am 24. August und geht bis 28. August. Im Bereich der gamescom jobs+karriere in der Halle 10.2. präsentieren sich Unternehmen – sowohl an ihren Messeständen als auch auf der Bühne. Für Besucher und Besucherinnen gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, kostenlos Bewerbungsfotos machen zu lassen und seinen Lebenslauf von erfahrenen Profis auf Aktualität und Form prüfen zu lassen.

Einblick in das umfangreiche Vortragsprogramm

Auf der von Heise Medien ausgerichteten Fachkonferenz und Recruiting-Messe präsentieren erfahrene HR-Spezialisten und Coaches aktuelle Job-Themen. Sie berichten außerdem über Chancen im Berufsumfeld und liefern wertvolle Impulse für die weitere Karriereplanung. Unser Karriere-Experte Dominik Hertrich gibt in verschiedenen Vorträgen wichtige Tipps zur Bewerbung – vom Anschreiben bis zum Vorstellungsgespräch. Ergänzend dazu, klärt Daniel Vogt, Personalberater und Coach, die Fragen: Was kann ich in der IT verdienen und wie modern darf eine Bewerbung eigentlich sein?

Zusätzlich wird es auf der Bühne des IT Job kompakt tiefgehende Einblicke in und aus der Gaming-Szene geben. Selina Schröter, Marketingexpertin & Projektmanagerin bei der Siemens AG, verrät wie Gamer ihr Hobby zur Karriere machen können. Außerdem klärt die Spieleforscherin Johanna Pilker, ob virtuelle Realität eine Wunderwelt oder eher ein Albtraum ist. Spannend wird es auch, wenn Valentina Birke die Organisatorin des Indie Arena Booth einen Einblick hinter die Kulissen des Indiegaming-Giganten gibt.

Attraktive Unternehmen stellen sich vor

Beim IT Job kompakt im Rahmen der gamescom jobs+karriere offerieren Unternehmen ihre vakanten IT-Stellen und stehen für direkte Bewerbungsgespräche zur Verfügung. Beim Elevator Pitch auf unserer Bühne präsentieren die ausstellenden Arbeitgeber dann in jeweils fünf Minuten ihr Unternehmen und ihre Einstiegsmöglichkeiten.

Folgende Unternehmen sind dabei: Airbus Defence and Space GmbH, AIXTRON SE, ALDI International Services GmbH & Co. oHG, BROCKHAUS AG, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeswehr, Dephion, ESA, fulfillmenttools, Octopus Energy Germany GmbH, PwC Deutschland, REWE Digital GmbH, Rheinmetall AG, Schüttflix GmbH, Siemens AG und Verband der Vereine Creditreform e.V.

Ein gesondertes Ticket brauchen Interessierte am IT Job kompakt nicht. Demnach können alle Besucher und Besucherinnen der gamescom die Stände der Recruiting-Messe in Halle 10.2 besuchen.

(anwi)