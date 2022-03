IT-Jobtag: Arbeitnehmer und Arbeitgeber treffen sich in Düsseldorf

Es ist wieder so weit, die Roadtour der IT-Jobtage von heise Jobs und Jobware geht am 16. März 2022 in den Rheinterrassen in Düsseldorf los. Von 12 bis 17 Uhr warten wieder IT-Firmen Ihren Besuch an den Ständen, um Sie als mögliche neue Mitarbeiter kennenzulernen. Vertreten sein werden unter anderem Amadeus Fire, ASQF, Marzars, AUBI-plus, RWE, Deloitte, Brockhaus und Örag.

Auch stehen informative Vorträge rund um die Themen Berufswahl, Bewerbung und Karriere auf dem Programm, und zwar in einer Präsenzveranstaltung, für Hygiene und anderen Corona-Vorkehrungen ist gesorgt. Sie können Ihren Lebenslauf checken und ein Bewerbungsfoto machen lassen und sich schließlich Brötchenhälften einverleiben.

Die Teilnahme ist kostenfrei, registrieren Sie sich unter it-jobtag.de.

(anw)